Presentador convertido en influencer llega al país. Lugares y días para ver a Daniel Dueñas

Daniel Dueñas es un nombre que ha cobrado fuerza en América Latina, ya que pasó de ser un periodista y presentador de noticias en su país, Bolivia, donde desarrolló una carrera por más de 16 años, para llenar auditorios llevando su mensaje motivacional.

Dueñas, quien dejó el periodismo luego de que su esposa y madre de sus dos hijos enfermara y él mismo no le encontrara sentido a lo que venía desarrollando laboralmente hablando, también había sido diagnosticado con una enfermedad autoinmune que luego cobró la visión de su ojo izquierdo, decidió, en un día de gran crisis, subir un video mostrando sus emociones y sin planearlo, el material se viralizó.

Renunció a su trabajo y comenzó a publicar material expresándose de manera espontánea y personal. Así se convirtió en un influencer con millones de reproducciones. Tan solo en Instagean tiene cerca de 5 millones de seguidores.

Daniel Dueñas estará en Bogotá, Cali y Medellín

A raíz del éxito de su mensaje en redes sociales, decidió emprender una gira de conferencias, donde su esposa Nayra Deheza, también tiene una parte del mensaje. La pareja lleva más de 20 años junta.

Dueñas se ha consolidado como un referente indiscutible en temas de salud emocional, amor propio y visión consciente de la existencia. Para él, las redes sociales nunca han sido vitrinas, sino puentes para tocar el alma y conectar desde lo humano, lo real y lo emocional. Aunque asegura no pertenecer a ninguna religión como tal, si refiere en su mensaje a Jesús como personaje con importantes enseñanzas y un ejemplo claro a seguir.

Dueñas estará por primera vez en Colombia con «Despierta tu fuego (Sin apagar el de los demás)» en los próximos días. El boliviano se presentará en cuatro ciudades. El viernes 18 de septiembre estará en Chía, Cundinaramaca; el miércoles 23 estará en Bogotá, en el teatro Astor Plaza. El jueves 24 de Septiembre dará su conferencia en Medellín, en el teatro Universidad de Medellín y el viernes 25 de septiembre cerrará en Cali, en el Teatro Calima.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial TaQui y en la línea de atención telefónica 315 403 3333.

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