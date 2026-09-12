Periodista de Noticias Caracol quedó sin casa tras el terremoto. Lo ocultó por varios días

Este 10 de septiembre se cumplió un mes del terremoto 7.4 que sacudió a Colombia y afectó varias regiones del país. El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó cientos de muertes y miles de personas heridas, además de graves daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos. Entre las víctimas de la tragedia está Valentina Gallego, una periodista de Noticias Caracol, quien perdió su casa en Cali, una de las ciudades más afectadas.

Periodista Valentina Gallego perdió su casa. Así vive ahora

Durante la emisión del noticiero del pasado jueves, Juan Roberto Vargas, director del informativo, reveló lo que había ocurrido con la periodista. “Empieza el revolú periodístico de cubrir el terremoto, todo el equipo de Cali volcado, duraron horas sin comer, sin dormir… Solo unos días después nos llama Valentina y nos dice: ‘Mire, es que yo tengo un pequeño problema, es que yo me quedé sin casa’”.

Enseguida, la comunicadora contó: “Uno es periodista y lo hablaba con mis compañeros. Al momento que pasó la tragedia, que nos damos cuenta de la magnitud de lo que está pasando, nosotros estábamos en Cristo Rey”.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la periodista continuó con sus labores, reportando las consecuencias del sismo y hablando con las víctimas.«Yo llegué a mi casa después de las 6 de la tarde y el portero me dice: ‘Valentina, ¿para dónde va?’. Y yo: ‘Para mi casa’. Y me dice: ‘¿Usted no ve alrededor?’», recordó. Hasta ese momento, la periodista no se había dado cuenta de que su propia casa había sido afectada por el terremoto. Según cuenta, su edificio y otros dos aledaños fueron evacuados por el peligro de un posible colapso.

A pesar de lo que había pasado, Gallego optó por no compartir de inmediato con sus compañeros que había perdido su hogar. Durante varios días, siguió trabajando y atendiendo las secuelas del terremoto, mientras lidiaba en su interior con lo que había ocurrido. Fue más tarde cuando decidió hablar con sus superiores y confesarles que no tenía un lugar donde quedarse.

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Afortunadamente, ya tiene un lugar donde hospedarse, pero sus pertenencias continúan dentro de la vivienda afectada: “En este momento, gracias a la empresa, yo estoy alojada en un apartaestudio bajo unas condiciones que agradezco infinitamente, porque levantarse sin la preocupación de dónde voy a dormir el día de mañana pues es un alivio gigantesco… Sin embargo, en este momento la unidad está sellada con todos mis enseres adentro. Yo me mudé hace un par de meses, había comprado el sueño de todo el mundo… construyendo un sueño que apenas estaba iniciando», agregó.

Más allá de lo que vivió personalmente, Gallego ha mostrado su apoyo a las miles de personas que, al igual que ella, perdieron también sus viviendas y, en otros casos, sus seres queridos: «Me solidarizo con las familias que dicen que pedir ayuda no es fácil. Y no es fácil porque nunca imaginamos que en un abrir y cerrar de ojos, en un minuto que duró el terremoto, va a cambiar la vida para siempre. He aprendido que el dolor en este caso de todos no se puede cuestionar porque para todos el dolor es diferente, desde el que perdió la casa hasta un carro donde tenía sus ahorros. Uno aprieta y traga entero. No es fácil, además porque el silencio que hay de la ciudad te recuerda lo ruidoso del terremoto».