Peso Pluma: la herencia familiar que impulsó a un fenómeno latino

Hassan Emilio Kabande Laija nació el 15 de junio de 1999 en el municipio de Zapopan, Jalisco, en el occidente de México. Perteneciente a una familia modesta, con raíces que incluyen ascendencia libanesa por parte paterna, creció junto a sus hermanos en un entorno donde la música no era necesariamente el centro de atención, pero sí había cercanía con sonidos propios de la región y la cultura urbana.

En su adolescencia vivió momentos de introspección. Según ha confesado en varias ocasiones, a los 14 o 15 años escribía un diario para reflejar sus sentimientos, mientras aprendía a tocar la guitarra viendo videos de YouTube.

Antes de que el nombre ‘Peso Pluma’ se hiciera conocido, Hassan combinó trabajos comunes —como mesero— con su esfuerzo autodidacta por componer canciones y tocar guitarra. Esa etapa previa a la fama le permitió pulir su voz, sus letras y su visión artística en silencio. Sus primeros pasos formales en la música comenzaron alrededor de 2020, cuando lanzó su álbum debut Ah, ¿y qué?, seguido por Efectos Secundarios.

La propuesta de Peso Pluma

Su nombre artístico surge de una combinación entre su contextura delgada (“pluma”) y su tono de voz que no corresponde al estereotipo fuerte del género, lo que le permitió mostrar una estética distinta. Desde el inicio, su propuesta musical mezcló la tradición del corrido —en particular del estilo sinaloense— con elementos del trap, reguetón y la cultura urbana. Esa fusión le permitió conectar con un público más amplio que el del regional mexicano clásico.

En 2022 y 2023 alcanzó lo que algunos llaman su “salto internacional”. Canciones como El Belicón, AMG y PRC lo posicionaron en listas de streaming, y en abril de 2023 su colaboración con Eslabón Armado (Ella Baila Sola) se convirtió en la primera canción del género regional mexicano en llegar al Top 10 del Billboard Hot 100. Su tercer álbum, Génesis (2023), no sólo alcanzó ubicaciones históricas, sino que le otorgó su primer Grammy como mejor álbum de música mexicana, lo que consolidó su presencia global.

En las letras de sus canciones, Peso Pluma aborda temas que oscilan entre historias de la calle, fiesta, ambición, lealtad, traición, y referencias al contexto de violencia y narcotráfico que ha marcado muchas de las historias de los corridos modernos. Esa mezcla generó gran atracción entre jóvenes oyentes y, al mismo tiempo, despertó críticas.

La imagen del artista de 26 años también ha marcado diferencias y generado opiniones divididas: su antiguo y característico corte mullet, sus tatuajes, cadenas y prendas urbanas, todo enmarcado dentro de un relato de autenticidad. Esa estética —junto con su voz un tanto rasgada y métrica directa— ayudó a que fuese percibido como símbolo de una nueva generación que no se limita a los moldes tradicionales del regional mexicano.

Controversias y críticas

La carrera de Peso Pluma no ha estado libre de polémica. Su autodenominación como ‘superhéroe del regional mexicano’ provocó burlas y cuestionamientos en redes sociales al considerar que el calificativo era exagerado, lo que puso en evidencia la tensión entre su ambición mediática y el escepticismo general. También ha sido señalado por aludir en algunas letras a grupos del narcotráfico con los que no se ha deslindado claramente, lo que generó cancelaciones de conciertos y amenazas implícitas en ciudades con presencia de cárteles.

Su vida amorosa también estuvo en el foco público: la relación con la cantante argentina Nicki Nicole —iniciada tras colaborar en Por las Noches (2023) y finalizada en febrero 2024— lanzó titulares y avivó el interés mediático sobre su imagen más allá de la música.

La ruptura entre ambos cantantes estalló públicamente después de que se viralizaran imágenes del mexicano con otra mujer en Las Vegas, lo que llevó a la argentina a pronunciarse en redes y confirmar el fin del vínculo. El episodio se convirtió en una conversación masiva en Latinoamérica, no solo por la popularidad de ambos, sino porque puso bajo la lupa la vida personal de Peso Pluma justo en un momento de alta exposición mediática.

Peso Pluma, un ‘peso pesado’ del regional mexicano

Hassan representa una bisagra entre el regional mexicano que parecía anclado en tradiciones y un nuevo formato globalizado que busca hablar con audiencias más jóvenes, internacionalizadas y con mayores conexiones digitales. Su surgimiento, en plena era del streaming y del “viral”, permitió que los corridos tumbados —esa fusión de corrido + trap/reguetón— salieran del underground para instalarse en escenarios masivos.

Sin embargo, ese mismo auge plantea interrogantes: ¿hasta qué punto la modernización del género preserva sus raíces? ¿Cuáles son los límites de la libertad artística cuando se abordan temas relacionados con la violencia? En este sentido, la figura de Peso Pluma abre debates sobre autenticidad, éxito mediático y legitimidad artística.