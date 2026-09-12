Pete Davidson recuerda a su padre, bombero del 11-S: “Tengo la edad que tenía cuando murió”

Cada 11 de septiembre Pete Davidson, el comediante nacido en Nueva York, recuerda que en el atentado terrorista de ese día, que derivó en la caída de las Torres Gemelas, su padre murió salvando las vidas de algunas personas. Ahora en reciente entrevista concedida a The New York Post, Davidson reflexiona sobre la fecha de manera distinta, ya que no solo es más maduro sino, que también es padre.

Davidson, que se ha incorporado a una campaña para que los ciudadanos de Nueva York participen activamente en iniciativas para ayudar a otros y se hagan voluntarios, rememoró que tenía solo 7 años cuando quedó huérfano por la tragedia, pero mantiene vivo en su pensamiento que su papá era un hombre que disfrutaba ayudando a otros.

Scott Davidson era bombero y su partida marcó a su hijo Pete y a la familia, en general. Anteriormente, Pete había confesado que le costó entender lo ocurrido y por años estuvo molesto y frustrado.



“Mi infancia no fue la mejor del mundo. Mi padre murió pronto. Madre viuda, nueva hermana… No lo llevé lo mejor posible. Yo era una pesadilla”, dijo en charla anterior con Peacock.

Pete Davidson: la muerte de su padre lo cambió

Pete de alguna manera pudo gestionar su perdida cuando escribió y protagonizó la película ‘The King of Staten Island’, donde plasma parte de su experiencia y narra a un joven que pierde a su padre, mezclando humor y tragedia.

La llegada de su primera hija también le ha permitido a Pete sanar. La llamó Scotty en honor a Scott su padre. “Fue genial que Elsie (su exnovia) también quisiera llamarla Scottie”, dijo. “Mi papá se llamaba Scott, pero su apodo era Scotty. Cuando llegó, la miramos y dijimos: ‘Parece una Scottie’. Es bonito mantener vivo ese nombre”, dijo en la entrevista, el humorista que hace unos años fue novio de la modelo y empresaria Kim Kardashian.

Davidson también contó que, desde sus primeros meses, su pequeña hija parecía sentir curiosidad por una fotografía de su abuelo que veía mientras la bañaban. “Cuando Scottie nació, la bañábamos en el lavabo, y hay una foto de mi padre encima del lavabo. Ella siempre se quedaba mirándola”, contó Davidson, quien agregó que la imagen siempre ha llamado la atención de la pequeña aunque la pongan en otro lugar.

Ahora Pete tiene 33, la edad que tenía su padre cuando murió y eso también lo ha llevado a la reflexión. “Por suerte, tengo algo de tiempo (…) Sinceramente, este año es mucho más difícil que en mucho tiempo porque tengo a Scottie, y ahora tengo la misma edad que tenía mi padre cuando falleció. Así que pienso: ‘¡Madre mía!«.

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De momento, procura que su hija siga viendo a su abuelo en fotos y cuando crezca le contará mas. “Tengo videos antiguos, fotos y demás, y me entusiasma compartir con ella las historias clásicas que tengo sobre él”.

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