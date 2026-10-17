Pipe Bueno duró días tomando tras muerte de Yeison Jiménez: “Ahí fue que abrí los ojos”

Pipe Bueno está lanzando nuevo álbum llamado ‘Aquí estoy yo’, con el que celebra 18 años de carrera profesional, mientras también se prepara para su boda, que se realizará el próximo 29 de octubre.

Su exposición en medios de comunicación en los últimos días ha sido bastante y el tema de sus adicciones y recuperación ha sido recurrente.

El artista que se sinceró sobre sus problemas, así como el proceso de rehabilitación que ha tenido, en el pódcast de Juan Pablo Raba, admitió que decidió tener un cambio a todo nivel cuando fue consciente de que sus excesos estaban derivando en conflictos familiares. En aquella época su pareja Luisa Fernanda W le dio un ultimátum.

En su paso por el espacio ‘Cómo Amaneció Bogotá’ de Tropicana, admitió que el punto de inflexión en este proceso fue la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero, en medio de un accidente aeronáutico.

Pipe mencionó el fuerte golpe que significó para el el fallecimiento de su colega, ante lo cual reaccionó tomando alcohol, pero también era consciente en medio de dolor de que tenía un delicado problema.

“Ninguno se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que se hizo público”, comenzó diciendo cuando le preguntaron sobre si algún artista habría sido determinante en su recuperación.

"Tuve que perder un amigo", Pipe Bueno

“Lo que si te puedo decir es que el suceso de lo de Yeison eso a mí me volvió nada… ese episodio es tan fuerte… Haz de cuenta que yo sentí como que ahí abrí los ojos y gran parte de mi dolor, que hoy día es la explicación a que a mucha gente no sabía o no entendía por qué pareciera que a mi es el que más que me dolía lo que pasó. Yo estuve en el velorio, escuché hablar a su hija; yo tengo hijos y eso me partió el corazón“, contó.

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“Yo creo que ese dolor lo compartí con muchos colegas. Pero la realidad del trasfondo era por el tema mío personal, de que en el fondo me dolía mucho, pensaba en él, en lo que pasó y decía: ‘Qué embarrada que tuve que perder un amigo, que tuvo que pasar una cosa de esas para yo haber reaccionado’. Porque seguramente iba por un camino que, por donde pasaba, iba a terminar mal de alguna manera, y dentro de esas posibilidades estaba una fatalidad. Fui consciente de eso“, agregó.

"Duro seis días borracho", Pipe Bueno tras la muerte de Yeison Jiménez

En declaraciones a Mix Radio 92.9, Bueno reiteró cómo la muerte del intérprete de ‘Aventurero’ lo derribó emocionalmente. “Hace parte del punto de inflexión cuando Yeison se accidenta, duro seis días borracho consecutivos…unos días menos que otros, no le quiero restar gravedad, desde que vos bebas todos los días tienes un problema", puntualizó el cantante.

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"El día del Movistar estuve muy borracho, el mismo día del accidente, ese día estuve muy borracho, de pronto, al otro día tomé menos, pero también consumía alcohol (…) ese fue un episodio que en el dolor me estaba despidiendo de la vuelta, solamente el que tiene problemas con el alcohol entiende”

Bueno mencionó que él sabía que eso le hacía daño y fue en esa época donde Luisa lo sentenció: “Lu se va y ella después de que decidió que quería que nos separamos me da la última de las ultimas oportunidades y todo empieza a cambiar”

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