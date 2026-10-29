Pipe Bueno le llevó serenata a Luisa Fernanda W: así fue la noche previa a la boda

Luego de tres años de comprometerse en Dubai la pareja, conformada por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, dará el sí este jueves 29 de octubre en Zipaquirá, Cundinamarca. "Ese lugar está cerca de nuestra casa, cerca de nuestra querida Bogotá que nos ha recibido y acogido como si fuéramos de acá, literal. Y qué mejor lugar que un lugar emblemático como lo es esta catedral, símbolo religioso de nuestro país", mencionó Pipe en el programa ‘La Red’ sobre la Catedral de Sal del municipio cundinamarqués, donde dejará la soltería.

La influencer que ha mantenido a su comunidad al tanto de los preparativos de su boda, así como de las emociones que ha experimentado, celebró el cumpleaños de su hijo menor Domenic el lunes 26 de octubre y el de su hijo mayor, Máximo, el miércoles 28. De ahí que la antioqueña expresó que solo entraría en modo novia hasta el miércoles en la noche.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: su noche antes de la boda

Justamente en la noche previa a la boda, Pipe Bueno sorprendió a la influencer con serenata de mariachis. La pareja además disfrutó de una cena con las dos familias en el restaurante Rancho MX, que posee en la vía que conecta a Zipaquirá con Cajicá.

Luisa publicó algunos de los momentos de la noche previa a través de sus historias donde luce un vestido blanco corto y comparte con su novio, quien lució de pantalón negro, camisa blanca y chaqueta gris. El post en el que escribió "A pocas horas de dar el sí" da cuenta del baile que tuvieron en la preboda y de algunas fotos de pareja que se hicieron.

Según ha trascendido, el matrimonio sería el jueves en la tarde y la recepción en la noche en el rancho MX.

Hay que señalar que en una entrevista con ‘Los 40’ Pipe contradijo la información que le dio a ‘La Red’ sobre el sitio de la ceremonia y señaló que lo mantendrían en secreto para tener privacidad en el mencionado día.

Sobre la luna de miel, Pipe contó que le gustaría viajar poco después del matrimonio, mientras que Luisa no tendría problema en realizarla el próximo año. Los posibles destino del viaje de bodas serían Dubái, Italia y Maldivas.



Publicidad

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento