Pipe Bueno reaccionó a los polémicos memes por sus fotos con famosos: “Hay límite”

Desde hace varios años circula en redes sociales una teoría viral que los usuarios han bautizado como las “fotos malditas” de Pipe Bueno. Esta surge a partir de múltiples imágenes en las que el intérprete de No voy a morir aparece junto a distintas celebridades. Lo llamativo, según quienes impulsan esta idea, es que algunos de esos famosos fallecieron tiempo después, lo que dio pie a comentarios en tono de burla que lo señalan como “de mala suerte”.

Aunque el cantante lo ha tomado a manera de chiste, la situación se volvió más delicada tras la reciente muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien era un amigo cercano de Pipe Bueno. Después de este trágico suceso, los memes comenzaron a circular nuevamente con fuerza, lo que causó que, por primera vez, el artista popular se molestara.

Pipe Bueno, cantante colombiano. Fotografía por: Prensa del artista

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¿Qué dijo Pipe Bueno sobre los memes de las “fotos malditas”?

Durante un stream con Westcol, el cantante se refirió a esa teoría que llegó a afectarlo tras la muerte de Yeison Jiménez, el 10 de enero. De acuerdo con lo que dijo, “esa vez sí me afectó“, luego que un seguidor le escribiera en sus redes sociales: “Pipe #nomasfotos”. Ese comentario desató la ira de Pipe, quien no dudó en responderle: “¡Comé mierda hermano! No me jodas la vida en este momento”.

En su charla con el creador de contenido, el cantante se desahogó y reveló lo que sintió en ese momento, teniendo en cuenta que la partida del ‘aventurero’ lo afectó bastante, pues eran grandes amigos: “¿Sabe qué le digo perro? A mí la única vez que me dolió esa vuelta, me molestó y me dio tristeza. Es que siempre lo dijeron como un chiste, como lo que es, y uno tiene que aprender eso en este medio, pero cuando pasa lo de Yeison que es un amigo, un colega, y que alguien tenga los cojones de joder con eso… no. Yo sé que es un chiste, pero hay límite”, dijo.

Algunos internautas y seguidores apoyaron sus palabras: “Claro, duro eso y más que un amigo que se fue”, “tan bello Pipe”, “la gente nunca dirá nada bueno por qué no tienen nada en su corazón”, “hay recochas de recochas y en Colombia la gente se pasa”, “eso es mentira, son casualidades”.