Pipe Bueno vende su lujosa camioneta: “escucho ofertas serias” ¿Cuánto vale?

Pipe Bueno es uno de los cantantes de música más destacados del país. El caleño, que comenzó un trabajo de internacionalización mudándose a México, junto a su familia, ha comenzado a sonar bastante en esas latitudes.

No obstante, el artista mantiene un lazo permanente con Colombia a donde viene permanentemente no solo por la música, sino por sus negocios, uno de ellos el restaurante Rancho MX, que tiene en sociedad con su esposa Luisa Fernanda W.

Pipe es también muy activo en redes sociales y es común ver material suyo con sus estrenos musicales o en situaciones de su cotidianidad que a veces comparte con sus seguidores.

Ahora ha compartido en su Instagram, donde alcanza más de 9 millones de followers, que está vendiendo su camioneta blanca Mercedes Benz, que adquirió en el 2017 y que ha usado principalmente para planes familiares.

Bueno hizo un video muy completo donde no solo explica la buena experiencia que ha tenido con este carro, sino las ventajas que tendría el nuevo dueño.

Se trata de una camioneta Mercedes-Benz Clase G500, modelo 2017, color blanco, con 42.000 de kilometraje, con un motor V8 totalmente original e incluye adicionales como sonido Premium Harman Kardon, asientos eléctricos, con calefacción, y techo corredizo.

¿Cuánto pide Pipe Bueno por su camioneta Mercedes Benz?

El artista también dio a conocer no solo el precio que pagó por el carro, sino el costo inicial para el interesado.

“Soy el único dueño de este carro que, a diferencia de la mayoría, no pierde valor con el tiempo; por el contrario, lo sostiene muy bien. Este carro no se consigue en Colombia. (...) Cuando salió al mercado, me costó alrededor de $580 millones de pesos, y hoy la estoy ofreciendo en $530 millones, pero estoy dispuesto a escuchar ofertas serias. Si ustedes son como yo que aman las caras clásicas de Mercedes les quiero recordar que este será el modelo mas nuevo de la cara vieja de Mercedes (…) para ser modelo 2017 apenas tiene 42000 kilómetros (...) si estas buscando una camioneta exclusiva elegante, poderosa y que mantenga su valor en el tiempo esta es una oportunidad que no se ven todos los días”, finalizó diciendo el cantante que reiteró “solamente estoy aceptando ofertas serias”.

El correo al que los interesados pueden escribir que dejó el cantante fue: ventamercedespipebueno@gmail.com

