Piqué y Clara Chía captados en sepelio de abuela del exjugador: “Ha sabido hacerse un hueco”

La familia de Piqué despidió a la abuela paterna del ex de Shakira, Lina Rovira Montsant, madre de Joan Piqué, murió a los 102 años.

Luego del velorio, realizado el día anterior, la parentela y amigos cercanos acudieron a la misa en la iglesia de Sant Guim de Freixenet, en Lleida, de la localidad natal de la fallecida matriarca.

Las imágenes que los medios españoles y las páginas difundieron muestran a un Gerard junto a su novia Clara Chía, quien en todo momento lo acompañó y apoyó, según reportaron publicaciones locales. En los dos momentos se vieron vestidos de manera sencilla. En la velación, Chía optó por camisa blanca y pantalón caqui y él por el azul oscuro. En la misa, ella fue con pantalón caqui y camiseta tipo polo negra. Él se inclinó por pantalón negro y polo blanca.

Los registros indican que pese al triste momento “incluso (Clara) le ha sacado la sonrisa en varios momentos” de la despedida a la abuela y que el evento solo confirmó, una vez más, que Chía es parte de la familia de su novio, que la acepta y acoge. “Ha estado con el resto de familiares de Piqué, ha charlado con ellos, ha saludado a todo el mundo que se le ha acercado y ha demostrado que se ha convertido en un pilar fundamental para todos ellos. Desde luego, Chía ha sabido hacerse un hueco muy especial en la vida de su familia política”.

Milan y Sasha no acompañaron a su padre en funeral

Otro aspecto que llamó la atención es que los bisnietos de la fallecida Sasha y Milán, hijos de Shakira Piqué, estuvieron ausentes. Situación que resultó extraña, ya que se pensaba que los pequeños estarían en este tiempo en España con su padre, pues aún no han reanudado sus clases en el colegio de Miami, en Estados Unidos, donde viven con su famosa madre.

La abuela que concedió hace algún tiempo una entrevista a ‘El Foraster’ en la que habló de su nieto, era muy cercana a los Piqué Mebarak. “Cuando Piqué viene a verme, hay que cerrar la puerta porque esto se llena de gente. Ya me puedo morir tranquila porque he tenido la suerte de poder disfrutar de mis hijos y nietos”, dijo en aquella charla.

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