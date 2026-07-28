Captan a Piqué con Milan y Sasha en famoso parque de diversiones. ¿Estuvo Clara Chía?

Gerard Piqué está pasando tiempo de calidad en esta época de vacaciones con sus hijos Milan y Sasha, producto de su relación de más de 10 años con Shakira.

El exfutbolista y la cantante colombiana, quienes se separaron hace cuatro años, establecieron que en tiempos de receso escolar él podría llevar a los niños a España a estar con él.

Milan y Sasha, de 13 y 11 años respectivamente, pasaron buena parte del comienzo del verano junto a su madre, ya que ella estaba en plena gira de conciertos de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’, por Estados Unidos al tiempo que procuraba asistir a algunos de los partidos que se celebraron en ese país en el marco del Mundial de Futbol.

Luego, los pequeños disfrutaron del partido de la final, junto a su papá, donde Shakira fue el número principal del primer medio tiempo artístico que tuvo el evento, y donde resultó campeón España tras vencer a Argentina.

Se viralizaron las imágenes en las que Sasha canta entusiasta la canción ‘Dai Dai’ mientras observa el show de su madre en el campo del estadio de Nueva York. Piqué, por su parte, procuraba mirar hacia otro lado sin mostrar mayor emoción.

Piqué se marchó de Estados Unidos con sus hijos tras la final del Mundial

Se ha establecido que tras la culminación de la Copa Mundo, Piqué se marchó con sus retoños a España, a pasar el tiempo establecido en su acuerdo. Por su parte, la artista culminó su gira por Estados Unidos con tres conciertos pendientes y de momento, se toma un receso. En medio de ese ‘break’ surgió una foto donde posa junto al empresario dominicano George Nader, su hermano Tonino Mebarak y su ex Antonio de la Rúa.

Ahora surgen las imágenes que dan cuenta de cómo se divierten Piqué y sus hijos. El trío fue al parque temático Port Aventura World, ubicado en la Costa Dorada de Cataluña, más exactamente en el municipio de Villa Seca, a dos horas en tren de Barcelona

Según captaron medios locales y varias cuentas de entretenimiento español Piqué procuró que sus pequeños no fueran fotografiados y así lo expresó a varios turistas cuando estos quisieron registrar a los hijos de Shakira en sus celulares.

“El exjugador pedía con amabilidad que no fotografiaran a sus hijos, buscando preservar su anonimato y garantizarles una experiencia relajada”, registró Infobae.

Una vez más, cuando Piqué es captado, los cibernautas preguntan por su novia Clara Chía, con quien fue visto hace unas semanas en California. En esta oportunidad, la joven española tampoco estuvo, algo que no resulta nuevo. Esta situación refuerza las teorías sobre un supuesto pacto que tendrían Piqué y la colombiana donde concretaron que cuando él pase tiempo con sus hijos, su novia no estaría. Clara tampoco estuvo en la final del Mundial, al parecer de Los Angeles voló directamente a España.

En esta oportunidad, Milan y Sasha podrían también compartir tiempo con sus abuelos paternos Monserrat y Joan, quienes siguen viviendo en la casa vecina a la mansión que tenían Piqué y Shakira y que ahora ocupa el futbolista Lamine Yamal.

Las vacaciones de los niños Piqué Mebarak terminarán a finales de agosto cuando deben retornar a sus clases en Miami.

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