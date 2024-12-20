Pirlo arremetió contra Blessd, Kris R y Westcol en nueva tiradera: “Yo solo contra todos”

La tensión entre Pirlo y Blessd, que durante meses pareció haberse enfriado, volvió a ocupar la conversación en las últimas horas luego de que el intérprete vallecaucano publicara una tiradera de más de seis minutos dirigida, principalmente, al reguetonero paisa. La relación entre ambos se quebró hace casi dos años, después de una serie de desacuerdos que incluyeron señalamientos públicos y procesos que, según ellos mismos han indicado, avanzan actualmente en instancias judiciales.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Por qué Pirlo le tiró a Blessd?

La disputa tomó un nuevo rumbo días atrás, cuando ‘El Bendito’ reveló que decidió retirar de plataformas digitales Ziploc y otras colaboraciones que grabó con el caleño. El paisa explicó que dejó de sentirse identificado con esos temas y, además, mencionó las diferencias que permanecen desde la ruptura.

Ese anuncio, que generó reacciones inmediatas entre los seguidores de ambos cantantes, fue el detonante para que Pirlo respondiera con un tema en el que retomó episodios del pasado y presentó nuevas acusaciones.

En la letra de El ficticio (RIP Blessd), Pirlo asegura que aportó la composición de varias canciones que, tras la separación, habrían sido eliminadas sin que él recibiera pagos correspondientes. También menciona situaciones que, según dijo, ocurrieron en el círculo cercano del antioqueño, incluyendo una referencia a un episodio ocurrido en la final de la Copa América 2024, donde afirma que Feid habría cacheteado a Blessd.

La tiradera no se centra únicamente en el intérprete de Quién TV. Pirlo también dirige versos a Kris R, con quien compartió cercanía antes de que estallara la polémica, y a Westcol, creador de contenido asociado al entorno de Blessd. Ambos tuvieron fricciones con él en el pasado, razón por la que fueron incluidos en la canción. A lo largo del tema, el vallecaucano señala que la relación con ellos cambió radicalmente y recuerda momentos que, de acuerdo con su versión, marcan la ruptura definitiva.

Uno de los puntos más comentados por los usuarios en redes es la incorporación de un audio en el que se escucha una voz que Pirlo atribuye a Blessd y en el que se mencionan asuntos de índole personal. El contenido, que no ha sido autenticado, ha generado divisiones: algunos creen que es legítimo, mientras otros lo consideran una edición de un diálogo sacado de contexto.

En paralelo, ha comenzado a circular en plataformas una supuesta respuesta de Blessd. Sin embargo, el material no aparece en sus canales oficiales ni ha sido compartido por el equipo del cantante, por lo que no hay confirmación de que efectivamente provenga de él y no sea una creación hecha por terceros mediante inteligencia artificial.

Letra de ‘El Ficticio (RIP Blessd)’, la nueva tiradera de Pirlo

Vamos a hacer que el peo’ estalle.

Vamos a hablar con argumento’ y detalles.

Que sepan la real los niños rata y los que son calle (Ah).

Yo no copio de chavos ni de power, es mejor que guayen.

Yo soy el terror de todo’ ustedes,

tírense pa’l Valle. Uno por uno, yo sólito contra todos.

¿Según ustedes, a quién van a engañar cantando trap? Pedazo de bobos (Eh).Este verso va a rocearse en todo el globo.

Estos querían caperucear, pero se dejan dar del lobo. Esto pa’ mí es sencillo y fácil,les tengo el piso temblando.

Yo sí tengo dignidad, no soy un títere mamand*.Yo soy calle de verdad y estoy fronteando (Ustedes lo saben).

Primero fueron fanes de mi flow (Eh), después me están odiando (Eh). Okey, entiendo, saben bien que están caídos.

Y para arreglar ese mierder*, voy a meter todos unidos. En la pista yo camino con bandidos.

Hablarme a mí de sapo cuando nunca un Chococono tú has vendido (Jaja).Bob*, estúpid*, ustedes vendían dulces, yo poderes.

¿Yo qué culpa tengo de que se le claven las mujeres? Regálale leche a Quico que él la quiere.

Ellos tiran parties en Medallo flow Puff Daddy, extraños seres. Están celosos porque nunca les firmamos.

Yo les meto infancia en Barrio Antioquía si me cuadro la de Thano’ (Eh).

¿Qué va a hablar de calle usted?, cuerpo de banano. El otro vio que yo canté de tuss*, entonces copie y pegue, qué bacano.

Jaja, qué chimba, gonorr**.

So ficticio, hablando en trap, tú no estás en mi piso. Y los que te robaron son tu misma gente de servicio.

Vos pensando que era yo, el avión se te estrelló. Cuando arreglaste con la KK, sea serio, coja oficio.

Yo fui a ti el que te ayudó, tú no cantabas trap jamás. Vos ni sos de Medellín, baboso, sos de Bogotá.

El blandito, el que perdió la identidad. Manicomio y Cojo Crazy lo cascaron fue por no saber rimar.

Después cogió poder y tiene odio, se quiere vengar. Estás enfermo de la mía, el mango se te va a explotar.

Usted es el que mantiene con la ESMAD, bajó quinientos tombos al pedazo pa’ grabar un comercial.

Je, en San Antonio, no se le olvide (Uy, Dios mío santo). Que bajó con toda la ley (Recoja, vamo’ de nueva).

Ja, vamo’ a darle, pues. Vamo’ a darle ráfaga.

Cali Cartel, yeah. Cámbiame el ritmo que lo voy a detonar horrible (Ah).

Yo no entiendo, todos me coreaban en su tiempo.

Kris R. fue el primero que me estaba presumiendo (Ey).

Después pasaron meses y fue el bendito, yo no entiendo. Se volvieron malos después de que les di Nintendo (Ay).

Y no entienden, que yo siempre he estado con rebeldes. Porque yo nunca firmé con Jara, eso les muerde (Jaja).

WestCOL cree que posee todos los verdes.

Ese si camina un bosque, de pronto se pierde (Plo).

Y el Bendito, sé que no tener ni flow te duele. Porque usted es un bob* con papeles.

Tú no tienes punchline ni delivery, se lo roba de Kris R.Y ese entrega el cul*cuando huele (Oh).

Siga recogiendo leche de La Sele’o hago que los desmantele.

¿Tú meterle así? Jamás, manín, si vos sos un pelele. Tú come’ travest*s en moteles.

Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue que…

A este los manes le encantan,¿o te acuerdo de Samantha?La que te peló el bananoy te lo puso en la garganta.

Oye, oye, después de esta nadie te levanta.

Ponerse a improvisar comiendo manes cuando se le botan tantas.

[Interludio: Pirlo & Blessd]

Tiene que dejarse clavar. Y aquí hay que aprender a dejarse pich*r.

Entonces usted verá, si se lo pich* un negro de seis metros o se lo pich* un japonés de treinta centímetros.

Pero usted clavado, va. Por donde vaya, va clavado.

Usted sabe que nosotros tenemos que sacarnos el chip de la calle.

Párense duro, papi, conmigo. Siempre fui el terror de ustedes.

Ve, WestierCOL, jeje. Cali Cartel, dame un chorro de champaña, eh.

Pedazo de estúpid*. Pa’ darles suave, porque donde me dé un pase los mat*, ah.

Kris R., por ahí hay como cuatrocientos clips suyos hablando de que:(Eh, usted es mi hijo, bro ¿qué está pasando?).

Yo soy el artista favorito suyo, ¿qué pasó? (Quico, usted no puede).

Vamo’ de nuevo (Usted, jaja).

Oye, WestierCOL, tú eres un pendejo milloneta que frontea con prenda’ y camioneta’ (Jaja).

Aida ya lo dijo, eso era pantalla, pura feka. Y yo le creo porque tú eres una mierd*.

Desgraciad*, usted es un infeli* vacío que aparenta.

Usted se mete leche y carne al cul*, mientras lo que yo me meto es fent*.

Monte un party suyo con los temas de travesti, aumenta. Y perrealos con Blessd y Cris Bareta.

Ah, el papá. El gusano le sacó la tinta al gordo pa’ hacerlo encanar, ah (Jaja).

¿Por qué será? Porque vio que no firmé y porque vio que no me pudo vacunar.

Ah, y otra más: par de años atrás usted fue el que me abrió allá en el Pascual.

Otra, otra y ya. Por borracho irrespetuoso en el mundial, el FERXXO lo puso a llorar (No, FERXXO, no, FERXXO).

Por irrespetuoso y por tibio. Una por irrespetuoso y la otra por el tibio.

Así fue que lo cogió el FERXXO, ja.Cali Cartel, 420.

Estamos haciéndolo de gratis,yo sé que ustedno me va a responder.

Si yo fui el que le escribíy le enseñé a hacer trap.

Mande a los títeres suyosa ver si se atrevena montarse en un ritmo.

Igual tengo tiempo pa’ todos.

Esto es Cali Cartel, estoy con el Dogor, estoy con G’s, con Van.

Vamos a salir a hacer un mierder*, a la hora que usted quiera formar el mierder*, bestia.

Lo vamos a hacer real, usted sabe que lo que.

Estoy con un poco de androides. Usted la calle no se la ha vivido nunca, mi rey.

Si yo fui el que le enseñé eso, so’ payaso. (Creen que a mí van a tocarme así de breve, bro).

Póngase a estudiar mejor, hombre, payaso.

Me tocan y se muer* un poco de gente, estúpid*.