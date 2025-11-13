Pirlo reveló detalle oculto del conflicto entre Feid y Blessd: “Por irrespetuoso”

Desde hace tiempo que la relación entre Feid y Blessd viene siendo tema de conversación en redes y medios. Todo se remonta a julio de 2024, cuando empezó a circular el rumor de una pelea entre ambos en un palco del Hard Rock Stadium, en Miami, durante la final de la Copa América entre Colombia y Argentina.

Aunque el supuesto enfrentamiento no pasó de ahí y no surgieron más detalles, ‘El Bendito’ sí dejó claro tiempo después que la relación con ‘El Ferxxo’ no era la mejor. En una entrevista con Juanpis González, habló de las tensiones pese a las colaboraciones y las fotos juntos en el pasado: “Yo no voy a hablar porque él no está para defenderse, pero él sabe que la mala. No hay energía con el man. Vea, usted puede ser muy grande, pero si usted me tira la mala, yo también se la voy a tirar”.

Tras esas declaraciones, el tema quedó en pausa y el conflicto pareció diluirse. Sin embargo, unas recientes afirmaciones del cantante Pirlo 420 volvieron a poner la rivalidad entre Feid y Blessd en el centro de la conversación.

¿Feid golpeó a Blessd? Esto dijo Pirlo 420

El reguetonero paisa reveló hace unos días, en charla con Westcol, que retiró de las plataformas Ziploc y otras colaboraciones con Pirlo por los constantes desacuerdos entre ambos. La decisión no cayó bien: el caleño reaccionó con una transmisión en vivo, en la que volvió a mencionar el episodio con Feid.

De acuerdo con Pirlo, cuyo nombre real es Jean Emmanuel Cortés Herrera, las diferencias entre Blessd y Feid escalaron a las agresiones físicas. Así lo sugirió en el siguiente comentario: “Espero algún día encontrármelo a usted de frente para pegarle la misma cachetada que le pegó el ‘Ferxxo’, por irrespetuoso. Imagínate, a vos te cacheteó el ‘Ferxxo’”.

Previamente, en esa misma transmisión, Pirlo 420 aseguró que la eliminación de las canciones que grabó junto a Blessd no lo afecta, pues —según dijo— nunca recibió regalías por esas colaboraciones.

“Para los que me están diciendo que me quitaron las únicas canciones que me sonaban: yo no facturo de ‘Ziploc’ ni de nada de eso. Nunca cobré un peso porque ‘El Bendito’ se quedó con el 100% ¡Eso si es una rata! Yo nunca pensé que usted me iba a traicionar, pensé que usted de verdad quería ayudarme”, concluyó el vallecaucano.

Hasta el momento, Blessd no se ha pronunciado sobre estos señalamientos, por lo que la versión de Pirlo sobre lo ocurrido con Feid no ha sido confirmada ni desmentida.