Poderoso mensaje de esposa de Carlos Calero: “El cáncer cambió muchas cosas en mi vida”

Octubre es un mes conocido como el de la lucha contra el cáncer de mama. El 19 se recuerda especialmente la necesidad de estar atento a signos de alerta, así como a los exámenes de prevención para detectar el mal a tiempo.

Paulina Ceballos, esposa del conductor Carlos Calero, de ‘Día a Día’, quiso anticiparse a este día en sus redes sociales y publicó un emotivo y poderoso mensaje que contiene no solo las lecciones que a ella le ha dejado la enfermedad, sino la decisión de priorizarse y entender que hay asuntos que simplemente se salen de control y es necesario soltarlos.

La también manejadora de artistas, comunicadora y relacionista pública fue diagnosticada a mediados de l 2024 y comunicó la noticia a sus seguidores en redes sociales donde habló de la situación, pero también se refirió a su fe y al acomañamiento de su familia en el proceso.

Las lecciones del cáncer



Recordemos que hace más de seis años la familia Calero Ceballos enfrentó una situación similar cuando el hijo menor de Paulina y Carlos, llamado Carlos Alberto, de entonces 14 años, también fue diagnosticado con un tumor que tras un tratamiento, terminó vencido.

A finales de ese mismo 2024, Paulina compartió el fin de las sesiones de quimioterapia. “Hoy cerro este ciclo para seguir transitando mi proceso. Un día a la vez, paso a paso”, escribió en sus redes.

Ahora externa su reflexión tras su lucha contra el mal. “Este mes me recuerda algo que aprendí a fuerza de vivirlo: la vida no siempre se parece a lo que imaginamos… pero eso no significa que deje de ser hermosa. He cambiado. He soltado. He llorado. He sanado. He vuelto a empezar. Y, sobre todo, he aprendido a vivir más presente”.

Luego precisó los asuntos que ya no desea en su vida tras el proceso y los que sí incluye. “Ya no quiero guardar la vida para después. Ya no quiero esperar el momento perfecto. Ya no quiero vivir intentando gustarle a todo el mundo. Quiero reírme más. Viajar. Vestirme como quiera. Decir lo que siento. Abrazar fuerte. Celebrar lo pequeño. Hacer eso que me da miedo. Y quererme profundamente en cada versión de mí”.

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Después, se refirió puntualmente a la lección que el mal dejó: “Porque el cáncer cambió muchas cosas en mi vida, pero también me enseñó algo que hoy abrazo con todo mi corazón: estar aquí es un regalo. Y mientras esté aquí, quiero vivir. Con días buenos y días difíciles. Con tropiezos y aprendizajes. Con lágrimas y muchísimas risas. Con miedo, sí… pero también con sueño".

Destacó los mensajes que quiere abanderar en este tiempo: "Este Octubre Rosa no quiero hablar solamente de enfermedad. Quiero hablar de vida. De prevención. De amor propio. De acompañarnos. De mirarnos con más compasión. Y de recordar que detrás de cada diagnóstico hay una mujer con una historia, con sueños, con deseos y con muchas ganas de seguir escribiendo capítulos. Hoy me elijo. Hoy me celebro. Hoy estoy aquí. Y eso merece ser celebrado”.

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"No necesito pedir permiso", Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero

El mensaje lo acompañó de imágenes donde Ceballos se ve plena posando frente al lente. En las imágenes destacó que sabe que no todos los que la lean la entenderán. “No necesito gustarle a todo el mundo. Hay personas que no van a entenderme por más que intente explicarme y también aprendí que está bien”.

En frases cortas habló de su decisión de gustarse a sí misma, vestirse pensando en ello, así como también de entender que no tener todo resuelto también es una opción y vivir el momento y disfrutarlo, también. “Ya no tengo que demostrar que merezco estar aquí. No necesito pedir permiso para ocupar mi lugar, usar mi voz y compartir mi historia”, puntualizó en una de sus afirmaciones.



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