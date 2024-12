Polilla contó cómo pasará su primera Navidad sin La Gorda Fabiola “era importante”

El 19 de septiembre el mundo de la televisión en Colombia se vistió de luto con la sorpresiva muerte de ‘La Gorda Fabiola’. La humorista, quien acababa de cumplir 61 años el día anterior, falleció luego de adquirir una bacteria. Su partida dejó un profundo dolor en sus familiares, amigos y seguidores, y un gran vacío en el humor.

¿Cómo será la Navidad de Polilla sin ‘La Gorda Fabiola’?

Una de las épocas más importante para Fabiola Posada era la Navidad. La también actriz mostraba en sus redes sociales que, desde el 1 de noviembre, decoraba su apartamento para darle la bienvenida a una de las épocas que más disfrutaba junto a su familia.

Tras su partida, Nelson Polanía, conocido como Polilla, quien fue el esposo de la artista, habló con La Red y reveló cómo ha sido este tiempo sin ella. “Para mí la Navidad era importante, pero no tanto como para la Gordita. Ella me enseñó a amar la Navidad, con ella empezamos a construir nuestro pesebre, que los adornos, que las guirnaldas. Ella me metió en ese mundo tan lindo”, reveló.

La Gorda Fabiola y Polilla. Fotografía por: ARCHIVO VEA

Asimismo, el humorista, quien también trabaja en La Luciérnaga, aseguró que, aunque intenta recordar a su esposa con alegría, esta época no ha sido fácil de sobrellevar sin ella, pues le trae muchos recuerdos.

“Sacar el pesebre, los adornos, fue muy muy complicado. Fue más difícil ese fin de semana de Velitas, que el fin de semana del sepelio de ella. Ya está uno más en la realidad, pero a la vez es más reconfortante porque uno ya entiende muchas cosas. El Día de las Velitas era importantísimo, inclusive más que el 24 o el 31. Creo que fueron 25 o 26 días de Velitas que estuve con ella. Nunca nos separamos”, contó.

¿Con quién pasará Polilla la Navidad?

La ausencia de su esposa ha generado muchos cambios en su vida. Uno de ellos es la celebración de la Nochebuena. Polanía contó que hoy estará con la familia de la pareja de Nelson David, su hijo.

“Creo que él quiere estar allá, así que yo estaré con él tanto el 24 como el 31 donde él quiera”, afirmó.

También, habló sobre la celebración de fin de año y aseguró que, aunque no será fácil, agradecerá por todo lo vivido con ella. “El 31 va a ser difícil, pero va a ser de mucho agradecimiento, porque si algo me dejó este año fue haber aprendido a conocer a mi esposa, y el agradecimiento total a la vida por haber estado 28 años con la mejor esposa del mundo. Todo lo viví con ella”.