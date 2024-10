Hija de ‘La Gorda Fabiola’ reveló por qué tuvo una relación complicada con Polilla

Tras la muerte de ‘La Gorda Fabiola’, el pasado 19 de septiembre, Polilla, Alejandra y Juan Sebastián Valencia, hijos mayores de la humorista, se han visto juntos compartiendo en algunas reuniones para superar en familia el dolor de la partida de la también actriz.

¿Qué le pasó a la hija de ‘La Gorda Fabiola’?

En una oportunidad, Fabiola Posada reveló en una entrevista que su esposo y su hija mayor no tuvieron una buena relación; incluso, manifestó, que muchas veces sufrió a causa de eso, pues no podían reunirse todos por la tensión que se generaba. De igual manera, contó que Rosario, su hermana, tampoco le hablaba a Nelson Polanía, como es su nombre de pila.

Luego de la muerte de la artista, en redes sociales se comenzó a hablar mucho sobre ese tema. Para despejar las dudas, Alejandra Valencia, su hija mayor, contó la verdad y explicó por qué, hace varios años, su relación con Polilla no era la mejor.

“Tuve problemas alimenticios, fue una época maluca de mi vida, fue maluco para la familia. Mi mamá sufrió, en medio de su profundo amor, porque ella siempre quería hacernos feliz a todos”, contó a través de sus redes sociales.

En ese entonces, Alejandra era una adolescente. De acuerdo con lo que contó, en un principio su mamá creía que era producto de la rebeldía por su edad; sin embargo, más adelante la joven entendió que, posiblemente, se dio por la separación de sus padres. Ver a ‘La Gorda Fabiola’ con otro hombre (Polilla) que no era su papá, generó ese problema en su vida.

“A mí me dio muy duro que mis papás se separaran y luego me dio más duro ver a mi mamá con Poli porque mi papá estaba sufriendo. Poli no me caía mal, era simplemente que yo no quería estar donde ellos estaban y buscaba la calle”, contó Alejandra. En ese momento, la primogénita de la humorista pesaba casi 90 kilos, por lo que, en muchas ocasiones, llegó a sentirse discriminada por los hombres. En medio de su afán por ser aceptada por la sociedad, se metió a un gimnasio donde bajó siete kilos, pero nadie notó su cambio, generándole impotencia.

Debido a eso, decidió dejar de comer por 15 días. A los dos meses llegó a pesar 30 kilos, encendiendo las alarmas en su familia. “Mi mamá fue una compañía impresionante en ese proceso, me llevó a miles de especialistas que no pudieron hacer mucho. Yo acepté mi problema y entendí que debía cambiar, pero ya estaba llevada, eso es una adicción muy grande”.

¿Por qué Polilla y la hija mayor de ‘La Gorda Fabiola’ no se hablaban?

A raíz de esa situación de Alejandra, ‘La Gorda Fabiola’ vivía angustiada. Eso ocasionó que Polilla rechazara, de alguna manera, a Alejandra, justamente por el dolor que le hacía sentir a la artista de verla en esa situación.

“Poli empezó a sentir ese rechazo hacia mí porque yo era la que generaba esa angustia a mi mamá. Eso es normal, yo vivo esa misma situación con mi esposo porque mis hijos no son hijos de él, era lógico esa actitud”, contó. Más adelante pudieron arreglar las cosas y, contrario a lo que se especuló en redes, la humorista sí pudo verlos reconciliados.

Recientemente, un usuario le preguntó en redes: “Yo tengo una pregunta que quizás muchos se hacen y no son capaz de preguntar, ¿tu mamá pudo en vida ver que Polilla y tú se reconciliaron? Si no, ¿qué hizo que ya ustedes sí tuvieran una buena relación?”.

Sobre eso, respondió: “Lo vio y lo disfrutó. Ella se sentía en paz cuando por casualidad terminábamos todos los hijos en casa de ella. Lo que nunca hicimos fue tomarnos fotos porque era un día normal como cualquier otro. Se los juro por Dios, Poli es una persona supremamente noble, jamás ha tenido ningún brote de machismo. No ha habido pareja en este mundo, no solo en la televisión, sino en la vida cotidiana, que se haya amado genuinamente. Él amó a mi mamá de forma genuina, siempre la respetó y la trató como a una reina; eran la familia ideal”, aclaró.