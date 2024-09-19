‘Polilla’ habló del accidente por el que lo operaron cuatro veces: “Me destrozó la cara”

Nelson Polanía, comediante mejor conocido como ‘Polilla’, habló recientemente sobre un accidente que sufrió y que lo obligó a someterse a cuatro cirugías reconstructivas en el rostro.

El humorista recordó ese episodio durante una entrevista en el espacio Me Raya la Cabeza, de Caracol Televisión, en la que respondió diversas preguntas, como sobre su relación con las mascotas.

El día en que un perro le destrozó la cara a ‘Polilla’

Durante la conversación, Nelson Polanía explicó que el hecho ocurrió cuando tenía cinco años. En ese entonces, se encontraba jugando con sus primos en Usaquén y compartía con un perro de la familia, un dálmata que pertenecía a una de sus tías.

Según relató, el accidente se produjo cuando cayó encima del animal, lo que desencadenó una reacción violenta por parte del perro. “Yo tenía cinco años y el perro me destrozó la cara completamente”, afirmó ‘Polilla’, dejando en evidencia la gravedad de las lesiones que sufrió.

El comediante también señaló que, como consecuencia de ese episodio, ha pasado por cuatro cirugías a lo largo de su vida. “Por eso ustedes ven esa cicatriz aquí en la mejilla izquierda”, explicó sobre el origen de la marca visible en su rostro.

A pesar de la magnitud del accidente y de los procedimientos médicos a los que debió someterse, ‘Polilla’ aclaró que nunca desarrolló un trauma hacia los perros ni hacia los animales en general. Por el contrario, aseguró que su vínculo con las mascotas siempre ha sido positivo.

“Nunca tuve un trauma con los perritos. Mi relación con las mascotas siempre ha sido muy bonita”, expresó durante la entrevista. Además, mencionó que, junto a su esposa, ‘La Gorda Fabiola’, apoyó fundaciones dedicadas al cuidado y rescate de animales.

Actualmente, Nelson Polanía tiene dos mascotas a su cargo y mantiene un acuario, una afición que compartió durante 25 años con la fallecida comediante. Según contó, conserva ese espacio de una manera especial, como un recuerdo de cómo a él le gustaba.

Por último, ‘Polilla’ contó que tras la muerte de ‘La Gorda Fabiola’ decidió adoptar a Benito, el perro que era de ella, y que también convive con Natilla, una perrita adoptada que fue el último obsequio que su esposo le dio a su hijo David, rescatada previamente de la calle.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí