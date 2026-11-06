Poncho Zuleta, incapacitado tras accidente de Kbeto anuncia: “He tomado la difícil decisión”

El pasado lunes 26 de octubre el cantante vallenato Kbeto Zuleta sufrió un accidente un accidente en la carretera que conduce de Sincelejo a Valledupar. El bus en el que iba junto a sus músicos cayó al río Ariguaní, cerca de la población de Bosconia, en el departamento del Cesar. Dos de los artistas perecieron y cerca de 19 resultaron heridos.

El hijo de Poncho Zuleta fue uno de los más afectados, al llegar desmembrado de su pierna izquierda a la clínica de Bosconia y presentar problemas relacionados con su respiración.

Kbeto fue trasladado al día siguiente a la clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde desde entonces ha recibido atención. Aunque el artista recuperó la consciencia y se ha podido comunicar con sus familiares, según los testimonios de dos de sus hermanos, entre ellos Héctor que además es médico, continua en recuperación.

Frente a esta situación, el famoso ‘Pulmón de oro’, como se le conoce a Poncho Zuleta ha dado a conocer este jueves 5 de noviembre que ha tomado una decisión difícil, ya que su interés es acompañar a su hijo. Así misma, reveló que fue incapacitado por su médicos.

El comunicado de Poncho Zuleta

“Yo, TOMAS ALFONSO ZULETA DÍAZ, "Poncho Zuleta", en nombre propio y de la organización musical que comparto con mi colega GONZALO ARTURO MOLINA MEJIA, "El Cocha Molina", me dirijo a nuestro público, a los empresarios musicales, a los medios de comunicación y a todos los que nos han acompañado, para expresarles lo siguiente:



1. Mi familia y yo les agradecemos de corazón tantas muestras de cariño y solidaridad recibidas después del accidente del bus en el que viajaba mi hijo, Carlos Alberto Zuleta García, "Kbeto Zuleta", desde Sincelejo hacia Valledupar, en la madrugada del 26 de octubre de 2026, en el puente sobre el río Ariguaní. Gracias a quienes han elevado una oración por el y por todos los afectados. En medio de este dolor, sentirlos cerca nos ha dado fortaleza para seguir adelante.

2. A las familias de Geovany Lobo y Harold Santana, les envío un abrazo lleno de respeto y mis más sentidas condolencias. No hay palabras que alcancen para aliviar una pérdida como esta.

Su partida nos duele profundamente, y le pido a Dios que acompañe y les dé fortaleza a sus seres queridos. También quiero expresar mi solidaridad con los integrantes de la agrupación que resultaron heridos y con sus familias. Los tengo presentes en mis oraciones y le pido a Dios que les conceda fortaleza y acompañe su recuperación”.

Luego en su tercer punto mencionó que debe pausar sus compromisos musicales de momento:

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“Quienes me conocen saben el respeto que siempre he tenido por mi público y por cada compromiso adquirido. Sin embargo, hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación. Por esta razón, he tomado la difícil decisión de hacer una pausa en mis presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias. Los compromisos previamente adquiridos se reprogramaran en coordinación con los empresarios y organizadores. Las nuevas fechas se comunicarán oportunamente.

He dedicado mi vida a cantarles y a llevarles alegría. Esta pausa no ha sido una decisión fácil, pero necesito acompañar a los míos y recuperar la fortaleza necesaria para regresar con la entrega que ustedes merecen. Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante, para cumplirles y agradecerles con mi canto tanta comprensión. Gracias por su prudencia y por respetar este momento de nuestra familia”.

En la última parte explicó que estará incapacitado por 21 días.

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“Finalmente, les informo que me ha sido otorgada una incapacidad médica de veintiún (21) días, durante los cuales cumpliré las indicaciones del médico tratante. Agradezco su comprensión y el respeto por mi privacidad y la de mi familia”.

Recordemos que Poncho se encontraba en medio de su gira por Estados Unidos cuando fue informado del accidente de Kbeto y de inmediato interrumpió el tour para regresar al país.

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