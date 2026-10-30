Poncho Zuleta promete iglesia a caserío que auxilió a Kbeto Zuleta y a sus músicos

Desde el miércoles en la noche el cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, se encuentra internado en la clínica Iberoamérica de Barranquilla. El intérprete, que resultó gravemente herido en el accidente del bus que lo transportaba a él y a sus músicos , en la vía que conduce de César al Magdalena y donde murieron dos de sus músicos, perdió su pierna izquierda.

Inicialmente Zuleta y sus compañeros fueron auxiliados por los habitantes del caserío Ariguaní, ubicado en Magdalena, quienes llegaron en la madrugada al escuchar que el bus primero impactó con el puente y luego, cayó al río del mismo nombre de la población. Hasta allí llegaron las ambulancias para conducir a los heridos al servicio de urgencias más cercanos.

Kbeto fue atendido en la clínica Sinais Vitais de Bosconia y posteriormente, trasladado a Barranquilla. Este jueves, en segundas declaraciones que Poncho Zuleta dio a la prensa se mostró preocupado por la salud de su hijo.

Poncho Zuleta pide oración por su hijo

“Mi hijo sigue estable. Gracias a todos ustedes por esa solidaridad. Solamente les pido, pues, orar por mi hijo. No ha sido fácil. No ha sido fácil, pero tenemos esperanzado en Dios que está evolucionando lentamente paulatinamente. O ha sido fácil las complicaciones pulmonares, la pierna que perdió…se va a recuperar”.

Posteriormente envió un saludo a todos los seguidores que han estado atentos de lo que ocurre con Kbeto y prometió además construir una iglesia para Ariguaní en agradecimiento por la ayuda que le prestaron a todas las victimas del siniestro. “Mil gracias a los pobladores de Ariguaní que con tanto cariño sacaron a mi hijo y al resto de muchachos del rio. Les prometí una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se pare de aquí”.

El cantante conocido como ‘Pulmón de Oro’ se mostró confiado en la atención que actualmente recibe su heredero. “Él esta en una clínica extraordinaria que es esta Por eso no queremos moverlo de acá, porque sabemos que aquí están todas las condiciones. Hay un equipo de especialistas extraordinarios que han tenido todo el empeño, eso lo tenemos claro"

El juglar vallenato manifestó que su hijo continúa estable y agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido desde el accidente de todo el mundo que le han llegado no solo del sector vallenato sino del gremio musical en general.

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