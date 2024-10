Por esta importante razón Daniela Álvarez se habría ido de Colombia: “no es fácil”

Hace unos días, en la Semana de la Moda en París, Daniela Álvarez sufrió una lesión en su pie luego de compartir pasarela con Belinda, Anitta, Heidi Klum y Cara Delevingne. La modelo barranquillera lucía unos botines negros que, al final, le dejaron una ampolla en su pie, que, después de 18 días, no le mejoraba.

“Miren lo que me pasó, no les había contado que después de haber utilizado por más de 12 horas mis botines el día del desfile de L’Oreal París, cuando llegué al hotel y me quité los zapatos, me encontré esta vejiga. Pues ya saben, por mi falta de sensibilidad en la zona. Después de mi pasarela llevo 18 días esperando a que se me quite”, contó a través de sus redes sociales.

¿Por qué Daniela Álvarez se fue para España?

En una reciente entrevista con la revista Aló, Daniela Álvarez, quien fue presentadora del Desafío The Box 2023, reveló algunos detalles de su proceso de recuperación luego de la amputación de su pierna.

Daniela Álvarez en Paris Fashion Week. / Jarlinson Ramírez Fotografía por: Jarlinson Ramírez

La también empresaria contó que se radicó en Santiago de Compostela, en España, para enfocarse en su sanación física, mental y espiritual. Para ello, se internó en el Centro Médico Foltra, donde, gracias a la ayuda médica, está logrando recuperar la movilidad de su pie.

Reveló que, desde hace dos años, quería ir a España para realizar ese tratamiento, pero por diferentes motivos había tenido que aplazarlo. “Este viaje a España era un plan que tenía hacía dos años y bueno, por temas personales y profesionales, lo fui dilatando, hasta que por fin saqué el ratito. Creo que concentrarme en mi cuerpo, en mi pie, me dio una lección y es que a veces creemos que ya fue suficiente, que ya lo hemos hecho todo y luego nos damos cuenta de todo lo que nos hace falta”, reveló la modelo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque el proceso de recuperación no ha sido fácil, su amputación le dejó una gran lección de vida y ahora es una de las mujeres más admiradas por su resiliencia.

“Estar en fisioterapias diariamente no es fácil y mentalmente requieres de mucha exigencia y hasta terminas frustrándote, pero al mismo tiempo es un impulso, dedicación, y amor propio, dije: ‘Pongo en pausa todo para enfocarme en lo que es realmente importante, la salud’”, agregó en la entrevista.

Finalmente, explicó con más detalles lo que ocurrió con su pie, luego de haber sufrido la isquemia. “Hoy, soy fiel testimonio del resultado de investigaciones, pues al perder la sensibilidad y al producirse la atrofia de los músculos de mi pierna derecha y de mi pie, como consecuencia de la isquemia sufrida hace 4 años en la aorta abdominal, he recuperado gran porcentaje de la masa muscular, sensibilidad y el movimiento. Con el tratamiento Foltra han aumentado el número de vasos sanguíneos, de conexiones nerviosas y todo ello, con la adecuada rehabilitación, me ha permitido recuperar lo que parecía perdido. Con decirte que un día llegué al gimnasio, me miré el pie y pensaba que tenía puesto el aparato y no lo llevaba. Es como que puedo dar pasos más seguros y más firmes, es otro nivel. Es una satisfacción enorme, gracias a Dios”, aseguró.