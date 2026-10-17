¿Por qué a Amparo Grisales le molesta imitación de María Auxilio Vélez en ‘Sábados Felices’?

Conocida como la Diva de Colombia, Amparo Grisales se ha caracterizado por responder las preguntas que le hacen de manera franca y espontánea.

La caldense que actualmente está en pantalla en el reality musical ‘Yo me llamo’, que busca el doble perfecto de los cantantes más famosos y donde comparte el rol de jurado junto a Elder Dayán y César Escola, concedió una entrevista a Gustavo Gómez, quien le indagó por aspectos de su vida profesional, su visión política y algunas anécdotas, entre otros asuntos.

En la charla para el espacio ‘Los Protagonistas’, el periodista le preguntó si le gustaba la imitación que hace de ella la humorista María Auxilio Vélez, en el programa Sábados Felices. Recordemos que en ese espacio se ha popularizado el segmento ‘A yo me llaman’, una parodia del programa en el que la Grisales participa y que llevó a sus once temporadas.

"Yo no soy así", Amparo Grisales sobre imitación que hacen de ella

“No me gusta cuando (me imitan), no me gusta porque yo no soy así. Cuando tú imitas a alguien, tienes que imitarlo con respeto y, si lo llevas a la comedia o a la parodia, dentro de los rasgos (debes decir) que esta mujer maneja yo la voy a imitar (…)”

A juicio de Amparo antes la humorista hacía una mejor imitación: “Ella (María Auxilio) lo hacía muy bien, perdón, pero ella lo sabe. Llegó un momento en que empezó a hacerlo de una forma chabacana…", puntualizó y luego detalló que la imitación muestra comportamientos que ella no tiene: "son cosas que yo no hago como tirarte del pupitre, patalear y levantarte la bata… Esa no soy yo, así sea dentro del chiste, esa no soy yo”.

Amparo expresó que en su opinión, Vélez tampoco logra parecerse a su voz. “La voz tampoco tampoco me la pueden imitar… Yo no hablo así… tampoco digo ‘mi amor’ todo el tiempo”, dijo refiriéndose a que la humorista que cree exagera el paisa de la actriz, así como su gestualidad.

No obstante la diva de Colombia mencionó que respeta el trabajo de la imitadora. "Tiene su propio personaje dentro de su cabeza y es respetable porque es su trabajo", finalizó diciendo.

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