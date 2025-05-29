¿Por qué a Amparo Grisales no le gusta celebrar su cumpleaños? Se conoció la razón

Amparo Grisales, una de las figuras más icónicas de la televisión colombiana, ha hecho de su elegancia y carácter una marca personal. A lo largo de su trayectoria, la llamada ‘diva de Colombia’ ha protagonizado innumerables producciones, campañas y titulares, pero también ha sido objeto constante de curiosidad por parte del público, especialmente cuando se trata de su edad.

En una reciente entrevista, la actriz y presentadora volvió a referirse al tema, dejando claro que no tiene problema en cumplir años, pero sí en celebrarlos. La jurado de Yo me llamo explicó que, aunque se siente plena y orgullosa de cada etapa de su vida, prefiere no festejar su cumpleaños, y reveló el motivo detrás de esta decisión que ha mantenido durante años.

¿Por qué Amparo Grisales no celebra su cumpleaños?

Durante la conversación con Pilar Castaño, la manizaleña confesó que su decisión de no celebrar cumpleaños está relacionada con una filosofía de vida que ha adoptado en los últimos años: el estoicismo. La actriz aseguró que esta corriente de pensamiento le ha permitido reflexionar sobre el paso del tiempo y la manera en que las personas suelen percibir la edad.

“Yo ando muy metida con el estoicismo”, explicó, al tiempo que mencionó una idea que la marcó profundamente: quienes celebran los cumpleaños “se restan años”. Según Amparo Grisales, el subconsciente termina asociando cada festejo con la sensación de envejecimiento, lo que, en sus palabras, “te quita fuerza” y condiciona la mente a pensar que cada año es una pérdida, en lugar de una oportunidad de crecimiento.

La mujer de 69 años también aclaró que su postura nada tiene que ver con el temor a envejecer o con la vanidad, como muchos podrían pensar: “La verdad a mí no me gusta [celebrar mi cumpleaños], no porque tape mi edad o no me guste decirla, la digo con orgullo”. Para ella, cada año vivido representa un recorrido lleno de aprendizajes, emociones y fortaleza.

“Tener la edad que tenemos, para mí, es un orgullo porque sabe que uno ha caminado bonito”, aseguró, destacando la importancia de conservar buenos hábitos, recuerdos y emociones.

Por último, Amparo Grisales aseguró que lo verdaderamente valioso es aprender a soltar el pasado, transformar las tristezas en experiencias positivas y seguir avanzando con serenidad y gratitud.