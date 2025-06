¿Por qué Chespirito no quiso hijos con Florinda Meza? Ella reveló la razón. Video

Cuando Roberto Gómez Bolaños se enamoró de Florinda Meza, a quien conoció por su trabajo como guionista, actor y creador de los personajes de Chespirito, era un hombre casado y con seis hijos.

El comediante llevaba casi dos décadas junto a Graciela Fernández, a quien había conocido cuando ella era aún menor de edad. La pareja vivió unida todo el proceso de Gómez Bolaños para inciar su carrera en televisión y según lo planteado por la serie Chespirito, sin querer queriendo, Chela, como le decía Roberto, fue fundamental no solo apoyándolo en sus comienzos, sino que se involucró incluso cosiendo el traje del Chapulín Colorado en su máquina de coser.

Aunque la serie plantea el dilema de Gómez Bolaños entre el nuevo amor y el de su esposa, finalmente se decantó por darse una oportunidad con la actriz que encarnó a doña Florinda, la famosa vieja chancluda, en El chavo del Ocho, no obstante y a pesar de estar con ella por 40 años hasta cuando murió, Roberto y Meza nunca tuvieron hijos.

Doña Florinda reveló que Roberto Gómez no quiso hijos con ella

Ahora con el éxito de la serie, muchos se preguntan por qué si el comediante lo dejó todo por ella. En el 2014, Florinda confesó los motivos en una entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

Indicó que Roberto se había practicado una vasectomía y no quiso revertirla. Sin embargo, lo que más ha causado sorpresa en los internautas que han visto recientemente este video por primera vez, son las declaraciones posteriores que dio Meza, pues aseguró que el comediante en realidad, no quiso hijos porque temía no poder amar a todos sus hijos por igual y que eso fuera explotado por la prensa.

“Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse. Pero él me explicó por qué no lo haría. (...) Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, relató Florinda en el video que ha resurgido.

En otra entrevista, Meza reiteró que le hubiera gustado ser madre pero “(él decía) yo adoro a mis hijos, pero tener hijos de mi gran amor... no quiero verme en el peligro, en el riesgo de amarlo más que a mis propios hijos y lo sabría y no me lo perdonaría”

Para ella, esa decisión fue la prueba más grande de amor por el comediante: sacrificar su deseo de ser madre por la relación que ambos habían construido durante años.

Roberto Gómez se casó en 1956 con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos. Se estima que desde 1977, inició una relación con Florinda Meza. EN 1989 Gómez se divorció.Solo en el 2004, luego de 27 años de vivir juntos, se casó con Meza.

