Los galardones, que celebraron su versión número 27.ª el pasado jueves 12 de noviembre en ‘la ciudad que nunca duerme’, contaron con diversas presentaciones a lo largo de la velada.

Algunas llamaron poderosamente la atención de los cibernautas que las comentaron en redes sociales. Una de ellas fue la interpretación de Karol G del tema ‘Ese hombre es malo’, que algunos consideraron iba dedicado a su ex pareja Feid, quien no estaba en el audiotrio sino tras babalinas, desde donde fue captado ignorando el show de su ex.

En otra, en la que Daddy Yankee, nombrado como la Persona del Año, hizo un recorrido musical, se vio al antioqueño y ex pareja de La Bichota, en el escenario. Karol no se divisó en el auditorio.

Otro de los momentos que también llamó la atención, fue la ausencia tanto de Karol G como de Feid en el escenario cuando fueron llamados a recoger el premio a Mejor Interpretación de Reguetón por su colaboración "Verano Rosa", tema que hace parte de la producción ‘Tropicoqueta’ de Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista.

Los encargados de entregar el gramófono esperaron unos segundos porque sabían que los dos colombianos estaban en el recinto, pero al final como ninguno subió, mencionaron que les guardarían el respectivo galardón.

Los cibernautas comenzaron a especular sobre la incomodidad que pudo haber representado para los dos intérpretes subir juntos a escena después de que rompieron su noviazgo de varios años y al parecer han preferido mantener la distancia.

¿Qué dijo Feid sobre Karol G?

Este jueves 26 de noviembre el programa de Univisión ‘Despierta América’ habló con el también llamado Ferxxo, quien fue cuestionado sobre los motivos por los cuales no recogió el gramófono. El antioqueño mencionó: “Porque no me llamaron", así descartó que su ausencia se diera por evitar reunirse con su exnovia.

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Posteriormente, el intérprete y compositor fue indagado sobre cómo es su relación con La Bichota y contestó lacónicamente: “Súper bien, súper bien”, sin entrar en mayores detalles.

Al final aclaró que después del momento recibió el mencionado galardón.

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