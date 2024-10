¿Por qué Guajira y Mai del ‘Desafío 2023’ ya no son amigas?: “quedé impactada”

Esta temporada del Desafío XX dejó como ganador a Kevyn, quien estuvo acompañado de Guajira, su refuerzo en el equipo Pibe. La deportista es recordada por haber sido finalista de la edición del año pasado, en la que Sensei y Aleja se coronaron como los campeones.

La exintegrante de Gamma, de la versión 2023, fue considerada una de las fuertes de la competencia. De hecho, muchos la veían como la ganadora. Su derrota le ocasionó una fuerte depresión de la que le costó salir.

Te puede interesar: Guajira “pensó en ponerle fin a su vida” luego de perder el ‘Desafío The Box’

Guajira Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Qué pasó con Guajira y Mai, del ‘Desafío The Box 2023′?

En la temporada pasada, además de las habilidades físicas de los competidores, se destacó la amistad que tenía Guajira con Mai y ‘La flaca’, sus compañeras de Gamma. Las exparticipantes del programa de Caracol Televisión se ganaron el cariño de los televidentes porque eran muy unidas y casi siempre se destacaban en los boxes.

Al salir de la competencia, las tres deportistas se mostraban muy unidas, publicaban fotos juntas en las redes sociales y se dejaban amorosos comentarios; sin embargo, con el paso del tiempo los internautas se dieron cuenta que Guajira dejó de seguir a Mai.

En su momento, le preguntaron a Mai, pero ella respondió que no sabía. No obstante, recientemente, en su paso por el programa Los Enredados, de Caracol Televisión y La Red, la finalista del Desafío fue cuestionada sobre ese tema.

Aunque no dio muchos detalles, reconoció que su amistad con Mai cambió mucho, de hecho, desde hace varios meses no se hablan. “Mai sí sabe por qué la dejé de seguir, simplemente no tiene los cojones para salir a decirlo de frente, yo no lo voy a decir porque hay códigos, y los códigos entre unas personas que fueron amigas es que lo mínimo que puedo hacer es hablarlo primero con ella, pero la loca no se puede hacer, que no se haga la loca, ella sabe por qué ella y yo no nos hablamos. Simplemente vamos a dejarlo ahí, no voy a hablar de Mai, me cae muy bien, no pasa nada”, aseguró el refuerzo de Kevyn.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Resaltó los buenos momentos que compartieron juntas dentro y fuera del reality. Aclaró que no se dejaron de hablar por Sara Cifuentes, como se ha rumorado en redes sociales.

“Fue una amistad, hubo cosas muy bonitas en la amistad, pero hubo situaciones que me parecieron un poquito incómodas, muy puntuales, no las he hablado con ella y no me compete hablarlas aquí, pero es que ella no se puede hacer la loca. La gente piensa que no me hablo con Mai por Cifuentes, a mí ella me tiene sin cuidado, ¿quién es Cifuentes?”, dijo la competidora.

Mai le respondió a Guajira

Luego de las declaraciones de la finalista, Maira Alejandra Padilla le contestó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Decidí que voy a dejar de hacerme la loca con la polémica que hay por ahí para que por fin ya dejemos este tema atrás. Ustedes saben que ella y yo éramos muy buenas amigas.... Ustedes me enviaron videos sobre la entrevista que les estoy hablando donde dice que yo no tengo los cojones, quedé impactada, calva, y tiesa, porque no entiendo cómo es posible que los retos que estamos creando con ‘Cifu’ estén dando de qué hablar. No entiendo por qué está armando tanta polémica. No hay polémica, dejen tanto hate, tanta tiradera, más bien sean felices, dijo la exdesafiante de la temporada del 2023.

En redes aseguran: “fue por Cifuentes que se dejaron de hablar”, “esas Mai y Cifuentes lo que tienen es envidia porque no las llamaron a competir este año”, “Guajira no dijo nada, no entiendo porque Cifuentes se ardió”, “no dijo nada malo, así que dejen el show que cargan”.