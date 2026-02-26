¿Por qué Jhonny Rivera ya no usa anillo de matrimonio? “Por ahora ando soltero”. Esto contó

El cantante de música popular Jhonny Rivera ha sido muy abierto compartiendo su vida personal con sus más de cuatro millones de seguidores.

Tras su boda con Jenny López, ocurrida en su terruño, el corregimiento de Arabia, Pereira, el pasado 22 de febrero, un día antes de su cumpleaños, no ha escatimado publicaciones dejando ver los distintos lugares que ha disfrutado a lo largo de su luna de miel.

Jhonny Rivera llevó a la familia a la luna de miel

Hay que mencionar que el cantante decidió convidar a sus suegros, a su madre y a otros familiares a la primera parte del viaje, situación que causó distintas reacciones en las redes sociales. Algunos lo felicitaron por ser tan generoso y a otros, les pareció algo extraño llevar familia.

De cualquier manera, Jhonny y Jenny han disfrutado de algunas ciudades como Madrid, Roma y ahora están en las Islas Maldivas.

La pareja, que llegó al altar tras tres años de noviazgo, ha enfrentado algunos percances en el mencionado viaje, como la perdida del equipaje de Jenny al comienzo de la travesía. Ahora, el mismo Jhonny reportó qué pasó con el anillo de bodas que comenzó a usar el día del matrimonio, pero que ya no se ve en sus post.

Habló en vista de que sus seguidores le han preguntado insistentemente por qué no lo usa si solo ha pasado un mes desde la boda.

¿Qué pasó con el anillo de matrimonio de Jhonny Rivera?

“Yo no les quería contar, pero es tanta la preguntadera por ese anillo… Cómo les parece que en Roma se me quedó en el hotel porque yo no estoy acostumbrado a usar anillos ni joyas. Me levanté y me fui y se quedó allá en la mesita de noche”, detalló el cantante de 52 años quien pensó que la joya ya se había perdido.

“Nos dijeron que allá está, entonces ya me la enviaron, pero no alcanzó a llegar a Madrid, debe estar llegando hoy o mañana, entonces cuando yo regresé a Madrid la tendré, por ahora ando soltero”, dijo mientras cantó la canción con la que muchos lo distinguen, alusiva a la soltería.

Por su parte, Jenny su esposa mencionó que ella no lleva la joya en la mano izquierda como se acostumbra sino en la derecha. López dijo que era un asunto de comodidad únicamente

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