¿Por qué la hija de Hulk Hogan no fue al funeral y renunció a millonaria herencia?

El luchador y estrella de televisión Hulk Hogan, cuyo nombre de pila era Terry Gene Bollea, murió el pasado 24 de julio, en su casa en Clearwater, Florida, luego de sufrir un ataque al corazón. Tenía 71 años y su fallecimiento ocurrió justo cuando el deportista estaba atento a su nuevo documental de Netflix.

Con su muerte volvieron a mencionarse las tensas relaciones familiares que tuvo el luchador con sus exesposas y con su hija Brooke, con quien no hablaba desde hacía años. Aún así, ella ha compartido publicaciones de amor hacia su padre luego de su muerte, aunque nunca volvió a hablar con él. El luchador no conoció a los gemelos de Brooke, que aún son bebés.

Ella se expresó en Instagram: “La sangre de mi papá corre por mis venas… Sus ojos brillan a través de mis hijos. Y nuestro vínculo nunca se rompió, ni siquiera en sus últimos momentos. Compartimos una conexión profunda que se podía ver y sentir. Estoy agradecida de haber conocido su versión real, no solo la que el mundo veía”, puso una vez se conoció la muerte de Hulk.

Brooke había mencionado que pese a que no hubo peleas por años si hubo un distanciamiento evidente. Hogan había dicho que ignoraba por qué su hija no le hablaba.

Hija de Hulk Hogan fue a la playa el día del funeral de su padre

El pasado 5 de agosto los familiares de Hogan le hicieron el funeral en Clearwater, Florida, no obstante su hija no acudió. Ella misma usó las redes sociales y explicó por qué no fue al homenaje, sino que prefirió ir a la playa con su esposo e hijos.

“Mi padre odiaba la morbilidad de los funerales. Él no quería uno. Y aunque sé que la gente está triste de muchas maneras - y estoy muy agradecida por todas las celebraciones y eventos organizados para honrarlo, como su hija, tuve que tomar mi propia decisión para honrarlo de la mejor y más genuina manera que sabía... en privado... la forma en que me hizo sentir lo más cerca de él. Lo único que faltaba hoy era él en una silla de jardín viendo las olas... y el atardecer”, comenzó escribiendo la joven madre que posó junto a sus gemelos de menos de un año y su esposo en las fotos que usó par acompañar su post.“Papi, te honramos de la manera más simple que coincidió con mi alma. Llevamos a nuestros bebés a la playa, y los pusimos en las mismas aguas saladas que amabas. Molly amaba el agua. Creo que será un ‘pequeño pez’ como me llamaste. Te amamos y honramos las cosas que te hicieron tan especial. Cada grano de arena y cada ola me recordó a ser tu bebé de playa, y nos acercó más a ti. Rezo para que estés en paz y sepas lo mucho que te amo. Descansa en el cielo, papi”, concluyó.

La poderosa razón por la que Brooke rechaza herencia de su padre Hulk Hogan

Así mismo trascendió que Brooke decidió rechazar ser tenida en cuenta en el testamento de su padre que repartirá una riqueza cercana a los 25 millones de dólares entre sus herederos. Fue su esposo,

Steve Oleksy, quien reveló la razón por la que Brooke pidió ser eliminada del testamento. En declaraciones a Us Weekly, explicó que ella actuó no por resentimiento, sino por una cuestión de respeto y dignidad, a pesar de cargar con un dolor que nunca fue reconocido públicamente.

Según Oleksy, gran parte del dinero que dejó el luchador no era por su carrera profesional, sino por el dinero que ganó en la demanda contra el sitio web Gawker que filtró, en el 2012, los comentarios racistas que hubo hacia una expareja de Brooke que lo lastimaron a él y a ella en su momento.

“Ese dinero no representa logros en el ring —la mayoría vino a costa de la dignidad de mi esposa… Fue construido sobre comentarios hirientes hacia ella y su relación pasada, que causaron dolor no solo a ella, sino a muchas familias”.

