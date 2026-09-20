¿Por qué Luis Eduardo Arango, de ‘Pa’ seguirte queriendo’, con 75 años, no quiere retirarse?

El antioqueño Luis Eduardo Arango lleva más de 55 años actuando. Comenzó a personificar roles cuando tenía 17, ahora tiene 75. Sus interpretaciones iniciaron en su natal Medellín y luego, se trasladó a Bogotá donde continuó con el teatro.

En 1979 llegó a la televisión, a ‘Mujercitas’. Arango se convirtió en uno de los galanes de la pantalla en las décadas de los años 80’s y 90’s. Protagonizó producciones como ‘Camino cerrado’, ‘Los dueños del poder’, ‘Suspenso 7:30’, ‘Flor de oro’, por mencionar algunas. Roles como encarnación en ‘Caballo viejo’, William en ‘Don Chinche’ o Jesús Abel en ‘Quieta Margarita’ lo hicieron memorable.

En charla con Vea, de El Espectador, el intérprete que cuenta con más de 70 producciones, entre series y novelas y un número similar de piezas teatrales, mencionó que está determinado a seguir actuando. El retiro es algo que ni siquiera se le pasa por la cabeza.

A Luis Eduardo Arango le aterra dejar de trabajar

“Empiezo es a pensar y a tener miedo cuando siento que me están retirando, y que no haya más trabajo. Me siento capaz de hacer muchas cosas todavía y necesito hacerlas, no solamente soy capaz, sino que puedo y necesito hacerlas. Creo que si me paro, como muchas veces he tenido que hacerlo porque hay inactividad laboral, me siento muy mal, llego a perder un poco la claridad mental”.

Para el nacido en Medellín la actuación no solo es su profesión, sino la actividad que lo mantiene vital, a eso se suma que tiene un rol de proveedor familiar que le gusta cumplir a cabalidad. “Ser alguien a quien tienen que proveerle, me aterra, se estresa, no puedo con eso”. En su caso "malos manejos económicos" lo llevaron a no cotizar lo que requería para pensionarse. Admite que no fue algo que no ocupó su mente en el pasado.

Tras entrar en la recta final de ‘1:11’, la pieza sobre la Inteligencia Artificial y su impacto en la humanidad, de Casa del Teatro Nacional, actualmente se encuentra en ensayos para un nuevo reto actoral. Hace parte del elenco de una nueva obra de corte cómico en el teatro Nacional La Castellana. Allí compartirá escena con Jimmy Vásquez, Fernando Arévalo y Laura Londoño, entre otros.

Aspira a seguir actuando bien sea en teatro, televisión o cine. En cuanto a su vida personal, al actor le gustaría fungir como abuelo, pero expresa que es consciente de que sus hijos, Santiago, Gabriela y Felipe, por ahora no parecen tener interés en ello, sin embargo es algo que cree disfrutaría hacer.

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