¿Por qué Marbelle no celebraba la Navidad?: “no queríamos cantar novenas ni nada”

La Navidad es una de las festividades más queridas y celebradas en todo el mundo. Millones de familias se reúnen para disfrutar de las tradiciones, las luces, los regalos y la comida, y celebrar el nacimiento de Jesús. Esta época representa un tiempo para reflexionar, compartir y fortalecer los lazos familiares. Las redes sociales ya están inundadas con cientos de fotografías de los viajes y las reuniones familiares de todos los que celebran esta fecha especial.

Marbelle reveló qué significa la Navidad para ella

En el capítulo del ayer de La Descarga, los mentores vivieron un momento muy especial al recibir mensajes de sus familiares y al recordar la época de la Navidad. Marbelle, contó por qué no celebraba esta fecha y reveló, además, qué la hizo cambiar de opinión, pues ahora considera que es uno de los días más especiales de su vida.

Marbelle Fotografía por: Leonardo Sánchez

“Esta época en particular, en mi niñez, me trae recuerdos hermosos. Lo primero que recuerdo es que en una Navidad mi papá llevó nuestro primer televisor a color y eso fue el mejor regalo de Navidad de toda la existencia porque con mis hermanos nos sentamos y no queríamos cantar novenas ni hacer nada más que estar pegados al televisor, y siempre la época de la Navidad me recuerda ese momento tan especial”, dijo.

Fueron varios años los que la intérprete de Adicta al dolor dejó de celebrar esta fecha, pero la llegada de sus dos hijas cambió completamente su forma de pensar. “Para mí es una época bien especial porque hacía mucho tiempo la había dejado de celebrar, y gracias a mis hijas, Angie y Rafaella, volví a querer recrear esas Navidades de mi familia y de mi vida con ellas”.

En una pasada entrevista, la artista se refirió a los momentos más difíciles que vivió: “Amor sincero partió mi vida en dos, compartir cosas tan personales y fuertes con la gente fue algo muy significativo para mí. Fue entender a mis padres, haber podido revivir cosas de mi pasado, la relación con el papá de mi hija, entre otros, hoy soy la mujer que soy por esa historia”.

En los últimos días, Rafaella, la hija que la cantante tuvo con Royne Chávez, reveló que la mentora de La Descarga enfrentó una situación económica difícil tras la muerte de su esposo. La artista tuvo que sacar adelante a sus dos hijas, aún sin tener los recursos suficientes para hacerlo. Sin embargo, ellas fueron su inspiración para superar ese momento de su vida que le dejó grandes enseñanzas. Por sus hijas, Marbelle no solo volvió a querer la Navidad, también superó todos los obstáculos que se le presentaron en el camino.