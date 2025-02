¿Por qué Roberto Manrique, de ‘Sin senos no hay paraíso’, no ha vuelto a la tv?

El actor Roberto Manrique ha vivido en los últimos un complejo proceso con el que ha descubierto aspectos de su vida en los que antes no había reparado y ha soltado algunas cargas. Fruto de este ejercicio creó ‘El juego de ser perfecto’, que actualmente presenta en Casa E y de la que habló con VEA, al tiempo que contó por qué decidió no estar a la expectativa de que lo llamen para un personaje.

Manrique que ha estado ausente de la pantalla colombiana, comenzó detallando que el proceso que ha experimentado le ha permitido no solo verse y abrazarse interiormente, sino reinventarse.

“Llevo un par de años ya con este con este desarrollo y responde a dos factores principales. Uno, un proceso de ir muy intenso, por así decirlo, de ir liberándome de capas y capas que he podido identificar que no me corresponden y que al liberarme de ellas, me voy acercando a una versión más auténtica, más genuina, más cercana a mi esencia. Y ha sido un proceso maravilloso, que seguramente lleva toda una vida, pero que en los últimos años se ha intensificado. De hecho, 2024 yo lo llamo mi año cebolla por la cantidad de capas, que solo en ese año que me fui quitando y fue maravilloso”.

Ese descubrimiento que lo ha llevado a reflexionar incluso de aspectos vividos en su más tierna infancia y en imposiciones que fue recibiendo y normalizando. Todo ello ha dado como resultado la obra de teatro que por estos días presenta.

“Entonces esto vino con un deseo también de comunicarlo, de compartir este poder que he sentido en darle más voz a mi voz, en estar más conectado con mi corazón y mis deseos e ir soltando como estas partes de mí que han sido creadas en función de las expectativas de los demás”.

Roberto Manrique ya no vive a la expectativa de un personaje en televisión

Dentro de las revelaciones que Manrique compartió está por ejemplo el hecho de no estar atento a ser seleccionado para algún rol en serie o telenovela, lo cual no descarta que siga trabajando en televisión, solo que ya ha eliminando el elemento de la expectativa. “Decidí que era hora de dejar de priorizar el ser elegido por la industria o el estar en constante búsqueda de la selección y el proceso de castings, etc. Y priorizar en cambio lo que yo puedo traer al mundo y apostarle a eso. Entonces ‘El juego de ser perfecto’ es el primer bebé dentro de esta nueva filosofía de vida donde he cambiado mis prioridades y que viene de esta combinación de estos dos factores” mencionó sobre la obra.

Roberto también nos comentó que ha aprendido que el mejor caparazón o defensa contra el hate en tiempos del ciberespacio, no es otro que el amor propio. Recordó que cuando salió del clóset recibió un 90% de comentarios positivos. En su caso, este hecho no significó ningún traumatismo o quiebre, toda vez que su familia y cercanos, ya lo sabían.

El actor reveló que afortunadamente no ha requerido de la pantalla para vivir, ya que sus redes sociales le son rentables, aunque reconoce que apenas está logrando ese equilibrio anhelado.

¿Dónde y cuando ver ‘El juego de ser perfecto?

Volviendo a ‘El juego de ser perfecto’ es una creación donde se pone en evidencia, descubre su alma misma y le deja ver a los espectadores cómo ha sido su vida misma, sin máscaras. “Lo hago con un una transparencia bastante, bastante notable, con una apertura a compartirte los detalles de mi psique y de mi proceso y de mis dudas y de mis inseguridades”.

Hoy Manrique es un convencido de que hay un solo secreto para la vida plena, se lee sencillo, pero es en realidad algo complejo: “la mejor manera de transitar esta vida y sus dificultades, las digitales o las presenciales, son el trabajar en amarnos más. Si nosotros logramos una cosa en esta vida y es amarnos genuinamente, que no es fácil y suena muy lindo y suena muy sencillo, pero eso implica abrazar tu sombra, ver tu infancia, reconocer por qué te cuestan un montón de cosas que son complejísimas y dolorosas. Si nosotros logramos esa única cosa en esta vida, todo va a ser tremendamente mejor, todo tendrá mucho más sentido y seremos mucho más felices y habremos hecho bastante porque es una tarea no menor”.

‘El juego de ser perfecto’ se presenta en la Sala Buenaventura de Casa E, jueves, viernes y sábado a partir de las 8 p.m.

Aquí más noticias que son tendencia