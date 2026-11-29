Maritza Rodríguez era una reconocida actriz en Latinoamérica, posicionada en roles de estelar y villana. La barranquillera, que comenzó su carrera en el país como candidata de Miss Mundo y luego fue presentadora de televisión, se formó como actriz logrando estelares en producciones como ‘Marido y mujer’, de Caracol Televisión inicialmente y al lado de Robinson Díaz.

Posteriormente alcanzó la internacionalización en la cadena Telemundo, donde fue artista exclusiva.

No obstante tras casarse, convertirse en madre y comenzar a experimentar una transformación espiritual, decidió convertirse al judaísmo.

Así pasó a llamarse Sarah Mintz y se trasladó con su esposo Joshua Mintz y sus dos hijos a Israel, donde está radicada hace cinco años. La actuación ha quedado en stand by,

En medio de una charla que tuvo con el espacio ‘Historias con ritmo’, de Caracol digital, Mintz habló de las actividades que adelanta en su vida diaria, en la que prioriza su espiritualidad y su familia.

Además de impartir talleres y charlas, en donde apoya de manera espiritual a personas en Latinoamérica e Israel, virtualmente, contó que trabaja como maestra (morá) de mujeres que están en proceso de conversión al judaísmo, enseñándoles en oraciones y normas alimentarias tradicionales de esta práctica. (cashrut).

"Tengo que limpiar, barrer…", Sarah Mintz

Otra actividad es su desempeño en un jardín infantil, donde no solo instruye a niños, sino que aprovecha para perfeccionar el idioma: el hebreo.

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Allí se ocupa de pequeños desde los seis meses hasta los cinco años y también realiza actividades cotidianas. “Tengo lugares fijos, pero es muy lindo porque les tengo que dar de comer, así como tengo que limpiar, barrer, trapear, cuidarlos y darles clase”, dijo sobre una actividad que la satisface interiormente.

También se refirió a la vida en Israel, un país en conflicto, donde suenan sirenas y hay bombardeos explicando que siempre ha optado por pensar en bienestar, mantener la serenidad.

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La actriz no es alguien que se queje ni busque obstáculos, sino que se mantiene en el agradecimiento y trata de transmitir tranquilidad a sus hijos.

Sobre las raíces latinas, especialmente las caribeñas, en als que ella fue criada, ha procurado que estas se conserven e su casa. Los adagios y palabras usuales en Barranquilla, así como la música se escuchan en su hogar y no le son extrañas a sus dos hijos.

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Preparaciones como la arepa que ella misma hace, también le gustan a sus hijos.

La actriz que actualmente vemos al aire como la villana de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ admitió sentir mucha emoción cuando escucha el Himno Nacional de Colombia, en la embajada.

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