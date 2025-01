Donald Trump pretendió a la actriz mexicana Salma Hayek. ¿Qué pasó entre ellos?

El pasado lunes 20 de enero el empresario Donald Trump se posesionó, por segunda ocasión, como el presidente de Estados Unidos. Como es apenas natural, lo acompañaron los miembros de su familia: esposa, hijos y nietos. Su esposa Melania Trump en particular y como es habitual, llamó la atención por su elegancia y belleza. Eso hizo que los cibernautas comentaran el gusto por las mujeres bellas del magnate inmobiliario, que también ha fungido como actor y juez de reality en el pasado.

Y es que Trump, quien ha sido bastante abierto con sus intenciones de promover leyes migratorias para limitar la llegada de extranjeros, sobre todo latinoamericanos a vivir en el país, no ha sido ajeno a la belleza de otras naciones. Su esposa es originaria de Eslovenia y en tiempos de posesión ha vuelto a surgir el relato que revela que Salma Hayek fue cortejada por el hoy presidente de Estados Unidos.

La historia la contó la misma Salma en el 2016, cuando reveló que Trump la invitó a salir, pero ella lo rechazó.

Habría sido durante la gira de promoción de ‘Beatriz at Dinner’, una cinta que cuenta la historia de una mujer inmigrante acosada por un hombre de negocios, que Salma concedió al espacio The Daily Show, con Trevor Noah. Allí el anfitrión, le preguntó si el personaje de la película estaba inspirado en alguna persona de la vida real y ella sorprendió con la inédita historia.

Donald Trump cortejó a Salma Hayek pese a que ella tenía novio

Reveló que Donald Trump la invitó a salir. En un coctel, él se le acercó muy amable y comenzó una conversación con su novio Francoise-Henri Pinault. Así comenzaron un lazo amistoso que luego derivó en una invitación a cenar.

No obstante, y pese a que los dos hombres intercambiaron números, Trump comenzó a llamarla directamente a ella, y no a su novio.

“Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio, le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él”, detalló.

Curiosamente, Salma se ha caracterizado por hablar abiertamente de su desacuerdo con lsa ideas y políticas del hoy mandatario. En el 2016 apoyó a su opositora en las elecciones Hillary Clinton. Hayek destaca su simpatía por quien resalta la inclusión, la equidad y los derechos humanos, aspectos que considera no posee Donald.

En ese mismo ambiente electoral del 2016, Hayek dejó más que claro que Trump no está dentro de sus gustos. En un foro en el que se encontraban varios de sus seguidores, la mexicana no lo calificó de “pobre diablo” cuando le preguntaron sobre los comentarios xenófobos que él había hecho contra los mexicanos.

“Cuando escucho la ignorancia, en lugar de ponerme mal digo: ‘pobre diablo, eres tan ignorante’. Ni siquiera sabes lo que ves, y eso me hace sentir pena por ellos de una manera extraña”, dijo categórica.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Aquí más noticias en el entretenimiento