Sebastián Caicedo, ex de Carmen Villalobos, y Juliana Diez se casaron. Detalles

Hace tan solo dos meses el actor Sebastián Caicedo, quien tuvo una relación de 13 años con la actriz Carmen Villalobos, de los cuales los últimos tres fueron casados, le pidió matrimonio a la empresaria Juliana Diez.

La pareja, que se conoció en Medellín en la iglesia cristiana a la que ambos asisten, hace tres años y comenzó un romance hace dos, sorprendió esta Navidad al anunciar que se había casado.

La boda, que se celebró en un finca del exclusivo sector de Llano Grande, en las afueras de Medellín, contó con la presencia de las familias de los novios, pero curiosamente no tuvo asistencia de ningún famoso. ella lució u vestido blanco marfil con tocado y cola, mientras que el artista prefirió uno de tres piezas con chaleco incluido en tono café claro.

En declaraciones dadas a la revista People en español, Sebastián y su ahora esposa revelaron que quisieron casarse como una manera de dar testimonio de restauración y de lo que Dios ha hecho en sus respectivas vidas, ya que cuando se conocieron ambos venían de rompimientos amorosos que se dieron después de relaciones sólidas que no funcionaron.

“Quisimos hacerle caso a Dios”, Sebastián Caicedo, sobre su inesperada boda

“Fue construir sobre lo construido, obviamente con nuestras experiencia. July [tuvo una relación de] 16 años, siete años de casada, y yo una relación de 14 años. Entonces, pues, traíamos una experiencia y una historia en donde lo que hicimos fue [decir:] ‘Yo quiero un hogar, tú también quieres un hogar, tenemos este propósito, los dos queremos tener una relación bajo propósito de Dios’. Sin religiosidad, ni fanatismo quisimos hacerle caso a Dios, que fuera él que nos fuera mostrando paso a paso y en qué momento. Creemos que es un tiempo prudente, sobre todo porque tenemos unos proyectos muy bonitos de seguir construyendo ya no como novios. Como esposos somos más fuertes y podemos visualizarnos para toda la vida”, dijo el actor que enfrentó un gran reto recién rompió con Carmen Villalobos y encontró en la fe cristiana un refugio seguro. Es importante recordar que ni Carmen, ni él ahondaron en los motivos de su ruptura en el 2022.

Volviendo a la boda de Sebastián y Juliana, realizada en la hacienda Santa Mónica, estuvo marcada por la presencia de velas y velos, ya que junto a la planeadora de bodas, la novia quería dar justamente un mensaje de luz y esperanza, incluso para otras mujeres que enfrentan el rompimiento con su pareja y guardan amargura sin darse esperanza o perdonar.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez se casaron bajo la fe cristiana

“Un pastor fue quien los casó, ya que la pareja profesa la fe cristiana. Nosotros hicimos dos meses de cursos prematrimoniales, en donde nos van guiando en todo. La ceremonia fue cristiana en Llano Grande, a 40 minutos de Medellín. Fue en una hacienda, fue algo muy íntimo, estuvo parte de la familia de July, parte de mi familia y amigos muy cercanos; del medio artístico no vino nadie realmente. Fue algo muy bonito, no fue la mega fiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos que fuera muy bonito y ofrecerle a los invitados un lugar a gusto. No quisimos que el protagonista fuera el lujo, ni la ostentosidad —ni Juliana y yo— si no que fuera Dios. Dios fue el protagonista, Dios [fue testigo] del pacto para honrarlo a él”, declaró Sebastián a People sobre la ceremonia a la que acudieron su madre y sus hermanos.

Así mismo, tanto Juliana como el actor confesaron que desean tener hijos, él sueña con una niña y ella desea que tenga los ojos del actor, que recientemente estuvo en el reality ‘La isla, desafío extremo’ de Telemundo.

Juliana ya es madre de un niño de 7 años llamado Tomás, que según la empresaria se lleva muy bien con su ahora esposo y a quien define como su mejor amigo.

¿Por qué Sebastián Caicedo y su novia prefirieron no tener sexo en el noviazgo?

Otro dato que arrojó la pareja es que hasta la boda no habían tenido relaciones sexuales y durante todo su noviazgo se guardaron. “Desde el momento que nos conocimos fuimos muy claros de que no era un tiempo de ‘a ver qué pasa’. Ahora las relaciones son desechables. Para nosotros era importante tener un norte para saber a dónde nos dirigimos. Lo teníamos muy claro, pero teníamos que sanar juntos, apoyándonos y obviamente orando para que fuera este tiempo. Estoy feliz. ¿Por qué nos casamos en esta temporada? ¿Por qué tan cerquita del compromiso? Porque Sebas y yo no vivimos juntos. Nunca hemos vivido juntos y esto es algo que en todas las relaciones es normal [decir:] ‘Somos novios, vivamos juntos y luego nos casamos’. Nosotros no vivimos juntos porque decidimos guardarnos, tener una relación en donde nos enfocamos en seguir creciendo en lo profesional, en nuestra relación con Dios, en poder darle un testimonio a mi niño que tiene 7 años”, mencionó la novia.

De paso, Juliana aclara que nunca pensaron en esperar largo tiempo luego del compromiso. “El tiempo en que tomáramos la decisión de casarnos queríamos que fuera rápido, la decisión estaba clara”.

