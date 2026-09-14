Premios Emmy 2026: hora, dónde ver en vivo, nominados y más

Este lunes 14 de septiembre, las grandes estrellas de la televisión se darán cita para una de las noches más esperadas en el mundo del espectáculo: la 78.ª edición de los Premios Emmy. Durante esta ceremonia, se rendirá homenaje a las producciones, actores, directores y creadores que brillaron en la última temporada, en una velada que celebrará a las series y personalidades que han cautivado a las audiencias de todo el mundo.

La gala será presentada por Mariska Hargitay, reconocida por su papel de Olivia Benson en Law & Order: SVU y por los dos premios que recibió en las ceremonias de los Creative Arts Emmys por su documental My Mom Jayne, que rinde homenaje a su madre, la famosa actriz Jayne Mansfield. Hargitay se convierte en la primera mujer en dirigir la ceremonia en solitario desde que lo hizo Jane Lynch en 2011.

Matthew McConaughey, Shailene Woodley, Sofía Vergara, Jamie Lee Curtis, Stephen Amell, Awkwafina, Noah Beck, Jessica Belkin, Scott Caan, Emma D’Arcy, Julia Garner, LL Cool J, Woody Harrelson, Hassie Harrison, Paul Anthony Kelly, Thaddeus LaGrone, John Mulaney, Brooks Nader y Emmy Rossum, son algunos de los artistas que entregarán los premios de las diferentes categorías.

Este año, la ceremonia principal otorgará 19 premios, en comparación con los 26 de la edición pasada, ya que algunas categorías fueron movidas a los Creative Arts Emmys. La idea es que la gala sea más dinámica y haya más tiempo para las actuaciones y los discursos de los ganadores.

¿Dónde se pueden ver en vivo los Premios Emmy 2026?

La ceremonia principal está programada para dar inicio a las 7:00 p. m. hora Colombia. Sin embargo, la alfombra roja comienza horas antes. En Estados Unidos, se puede ver la ceremonia en vivo a través de NBC, y también estará disponible para streaming en Peacock, tanto en tiempo real como bajo demanda. En Latinoamérica podrá verse a través del canal de cable TNT y en streaming a través de HBO Max.

Lista de nominados a los Premios Emmy 2026

Mejor Serie Dramática

‘La diplomática’

‘La edad dorada’

‘El caballero de los Siete Reinos’

‘Paradise’

‘The Pitt’

‘Pluribus’

‘Caballos lentos’

‘Amigos y vecinos’

Mejor Serie de Comedia

‘Abbott Elementary’

‘El oso’

‘Hacks’

‘Margo tiene problemas de dinero’

‘Nadie quiere esto’

‘Only Murders in the Building’

‘Terapia sin filtro’

‘La maldición de Widow’s Bay’

Mejor Miniserie

‘All her fault’

‘La bestia en mí’

‘Bronca’

‘DTF St. Louis’

‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’

Mejor Actor Principal, Drama

Sterling K. Brown, ‘Paradise’

Gary Oldman, ‘Caballos lentos’

Mark Ruffalo, ‘Task: Unidad especial’

Rufus Sewell, ‘La diplomática’

Noah Wyle, ‘The Pitt’

Mejor Actriz Principal, Drama

Carrie Coon, ‘La edad dorada’

Chase Infiniti, ‘Los testamentos’

Keri Rusell, ‘La diplomática’

Rhea Seehorn, ‘Pluribus’

Zendaya, ‘Euforia’

Mejor Actor de Comedia

Yahya Abdul-Mateen II, ‘Wonder Man’

Steve Carrell, ‘Rooster’

Matthew Rhys, ‘La maldición de Widow’s Bay’

Jason Segel, ‘Terapia sin filtro’

Martin Short, ‘Only Murders in the Building’

Mejor Actriz de Comedia

Quinta Brunson, ‘Abbott Elementary’

Ayo Edebiri, ‘El Oso’

Elle Fanning, ‘Margo tiene problemas de dinero’

Lisa Kudrow, ‘The Comeback’

Jean Smart, ‘Hacks’

Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión

Riz Ahmed, ‘El señuelo’

Jason Bateman, ‘Black Rabbit’

Charlie Hunnam, ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

Oscar Isaac, ‘Bronca’

Matthew Rhys, ‘La bestia en mí’

Mejor Actriz de Miniserie o Película para Televisión

Claire Danes, ‘La bestia en mí’

Sally Field, ‘Criaturas luminosas’

Carey Mulligan, ‘Bronca’

Sarah Pidgeon, ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette’

Sarah Snook, ‘All her fault’

Mejor Actor de Reparto, Drama

Patrick Ball, ‘The Pitt’

Billy Crudup, ‘The Morning Show’

Shawn Hatosy, ‘The Pitt’

Gerran Howell, ‘The Pitt’

Jack Lowden, ‘Caballos lentos’

Tom Pelphrey, ‘Task: Unidad especial’

Carlos-Manuel Vesga, ‘Pluribus’

Mejor Actriz de Reparto, Drama

Taylor Dearden, ‘The Pitt’

Fiona Dourif, ‘The Pitt’

Allison Janney, ‘La diplomática’

Katherine LaNasa, ‘The Pitt’

Sepideh Moafi, ‘The Pitt’

Julianne Nicholson, ‘Paradise’

Karolina Wydra, ‘Pluribus’

Mejor Actor de Reparto, Comedia

Colman Domingo, ‘Las cuatro estaciones’

Paul W. Downs, ‘Hacks’

Harrison Ford, ‘Terapia sin filtro’

Nick Offerman, ‘Margo tiene problemas de dinero’

Stephen Root, ‘La maldición de Widow’s Bay’

Michael Urie, ‘Terapia sin filtro’

Tyler James Williams, ‘Abbott Elementary’

Mejor Actriz de Reparto, Comedia

Dale Dickey, ‘La maldición de Widow’s Bay’

Hannah Einbinder, ‘Hacks’

Janelle James, ‘Abbott Elementary’

Kate O’Flynn, ‘La maldición de Widow’s Bay’

Michelle Pfeiffer, ‘Margo tiene problemas de dinero’

Megan Stalter, ‘Hacks’

Jessica Williams, ‘Terapia sin filtro’

Carlos Manuel Vesga, nominado por ‘Pluribus’

El colombiano Carlos Manuel Vesga está nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una serie dramática por su actuación en Pluribus, donde le da vida a Manousos Oviedo, un colombiano que reside en Paraguay y se convierte en un personaje fundamental de la trama, ya que es uno de los pocos que no se ve afectado por un misterioso virus que transforma a casi toda la humanidad en una especie de mente colectiva. Además, su personaje se caracteriza por mantenerse alejado de los llamados “Otros” y rechazar cualquier contacto con ellos, una decisión que lo convierte en una figura clave en el conflicto de la producción.