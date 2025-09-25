Premios Juventud 2025: Esta es la lista completa de ganadores

La música latina volvió a celebrar su diversidad y poder de convocatoria con una nueva edición de los Premios Juventud 2025, transmitidos por Univisión desde San Juan, Puerto Rico. La gala, que reunió a lo mejor de la música, el entretenimiento y la cultura digital, dejó como grandes protagonistas a Karol G, Bad Bunny y Shakira, quienes dominaron las principales categorías.

La Bichota se consolidó como la artista del momento al recibir el reconocimiento máximo de la noche: Artista Premios Juventud del Año. Además, su éxito “Si antes te hubiera conocido” fue elegido como Tropical Hit, demostrando su versatilidad y alcance en distintos géneros.

Por su parte, Bad Bunny sumó varios premios que lo ratifican como líder del género urbano. Su álbum “Debí tirar más fotos” fue distinguido como Mejor Álbum Urbano, mientras que sus temas “DtMF” y “Adivino” (junto a Myke Towers) se llevaron los galardones a Mejor Urban Track y Mejor Mezcla Urbana, respectivamente.

Otra de las triunfadoras fue Shakira, quien conquistó con “Soltera”, reconocida como Mejor Canción Pop/Urbano, confirmando que sigue siendo una de las artistas más influyentes y queridas en la música latina.

La gala también estuvo marcada por la fuerza de la música mexicana, que se afianza como tendencia global. Carín León fue doblemente galardonado con Mejor Álbum Música Mexicana (“Boca Chueca, Vol.1”) y Mejor Canción Música Mexicana (“El Amor de Mi Herida”). Mientras que Belinda y Natanael Cano ganaron en Mejor Fusión Música Mexicana con “300 Noches”. Además, Tito Double P fue elegido como La Nueva Generación Música Mexicana, mostrando el peso de los nuevos exponentes del regional mexicano.

En otras categorías, Morat se consolidó como el Grupo o Dúo Favorito del Año, mientras que Reik conquistó la categoría de Mejor Canción Pop con “Mientes”. Jesse & Joy también recibieron aplausos al ganar en Mejor Canción Pop Balada por “Lo Que Nos Faltó Decir”.

La fiesta no solo celebró a la música, sino también al talento en la televisión y el entretenimiento digital. Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron elegidos como la pareja favorita de telenovela/serie en la categoría Me Enamoran, además de ganar como Mi Actriz Preferida y Mi Actor Favorito, respectivamente. En el mundo digital, Alexis Omman se llevó el reconocimiento como Creator Con Causa y Date Cuenta Podcast fue nombrado Podcast del Año.

La diversidad de géneros se hizo sentir con categorías como Dance Track del Año, donde triunfó “Como la Flor” de Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro, y Colaboración OMG, que fue para “Ojos Tristes (With The Marías)” de Selena Gomez, benny blanco & The Marías.

Los Premios Juventud 2025 confirmaron una vez más que son una plataforma clave para medir el pulso de lo que escuchan y celebran las nuevas generaciones. Entre el pop, el reguetón, la música mexicana y las nuevas voces digitales, la noche dejó en claro que el talento latino sigue en expansión global, con artistas que no solo arrasan en listas de popularidad, sino que también marcan tendencias culturales en todo el mundo.

Lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año: Karol G

Mejor Canción Pop/Rhythmic: “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Tropical Mix: “Capaz (merengueton)” – Alleh & Yorghaki

#GettingReadyWith: Berenice Castro

Me Enamoran (pareja favorita de telenovela/serie): Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Mejor LOL: Los Chicaneros

Mejor Canción Norteña Música Mexicana: “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Creator Con Causa: Alexis Omman

Mejor Canción Pop Balada: “Lo Que Nos Faltó Decir” – Jesse & Joy

Podcast del Año: Date Cuenta Podcast

Mejor Fusión Música Mexicana: “300 Noches” – Belinda & Natanael Cano

La Nueva Generación Música Mexicana: Tito Double P

Mi Actor Favorito: Sebastián Rulli

Mi Actriz Preferida: Angelique Boyer

Grupo o Dúo Favorito del Año: Morat

Mejor Canción Pop: “Mientes” – Reik

Mejor Álbum Urbano: “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

Mejor Dance Track: “Como la Flor” – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Colaboración OMG: “Ojos Tristes (With The Marías)” – Selena Gomez, benny blanco & The Marías

Mejor Álbum Música Mexicana: “Boca Chueca, Vol.1” – Carín León

Mejor Canción Pop/Urbano: “Soltera” – Shakira

Mejor Mezcla Urbana: “Adivino” – Myke Towers & Bad Bunny

Mejor Canción Música Mexicana: “El Amor de Mi Herida” – Carín León

La Nueva Generación Femenina: De La Rose

Mejor Urban Track: “DtMF” – Bad Bunny

Tropical Hit: “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G