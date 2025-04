Premios Platino 2025: ‘Cien años de soledad’ y Claudio Cataño entre los ganadores

En la noche de los Platino se respiraba un aire colombiano. Claudio Cataño, Viña Machado, Marleyda Soto, Loren Sofía, Janer Villareal y Alex García recibieron saludos y buenos deseos de amigos, colegas, desconocidos y fanáticos. A esta noche de premiación llegaron felices, sintiéndose ganadores con el hecho de ser nominados. Todo era un buen motivo para celebrar.

Claudio Cataño, de 'Cien años de soledad', ganó el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Serie. Fotografía por: CORTESIA PREMIOS PLATINO

Los encargados de darle vida a los míticos habitantes de Macondo desfilaron por la alfombra roja y atendieron a los periodistas. Todos le preguntaron a Claudio Cataño cómo se sentía. El bogotano, contento, expectante, les agradeció a todos los que le dijeron que seguro ganaba. Y ganó. Rápidamente, como lo hizo el día anterior, cuando recibió el Premio Platino del Público, subió al escenario para recibir el galardón. “Comienzan a correr lo cuarenta segundos, muchísimas gracias, estoy absolutamente agradecido por recibir esto, por Dios, tengo que darle las gracias a muchísima gente, porque ‘Cien años de soledad’ es un esfuerzo colectivo enorme, de muchísimas personas, de cientos de miles de personas, a los creadores de la serie, a Natalia a Jose, que están acá, a Paco, a Joseph, a Carolina Dynamo, a los directores, Alex García, Laura Mora, a todo el elenco”. Y así como el día anterior, cerró su discurso con el agradecimiento a los suyos. “Personalmente, le tengo que dar las gracias a mi vieja, a mi abuela, no está conmigo ya, que me crio, que me soportó y que de alguna manera me salvó la vida, ¿ves viejita que no me perdí? A mis hijos gracias”.

Eva Longoria, recibió Platino de Honor: “Mi alma es mexicana”

Otro de los momentos emotivos de la noche tuvo que ver con Eva Longoria, actriz y empresaria estadounidense que, en esta edición, la número doce, recibió el premio Platino de Honor.

Varias celebridades le enviaron palabras de admiración a la texana, entre ellos Jessica Alba, Jaime Camil, Melanie Griffith y Sofía Vergara. Esta última apareció de sorpresa en el escenario, para entregar el significativo galardón a su amiga. “Estoy feliz de estar aquí, que me dieran el honor de venir a entregarle el premio, a celebrar con Eva, una mujer que ha logrado tanto, es mi inspiración, la de todos los latinos, que no ha apoyado, que ha tratado de salir adelante”, dijo Sofía, quien también confesó que tenía nervios y era víctima del Jet Lag. “Yo fui a Hollywood queriendo ser Eva Longoria, eso que ella es mucho menor que yo, pero es la energía, lo que es Eva, es una inspiración para todos nosotras, las actrices en Los Ángeles”, un comentario que la actriz de ‘Desperate Housewives’ recibió en medio de risas. “Eva eres lo máximo con todo lo que has hecho, con tu fundación, a los niños y a la gente que ayudas, te mereces ese premio y te mereces ese marido divino que tienes”.

Ya en el escenario, la esposa de Pepe Gastón, alto ejecutivo del mundo de a televisión, le agradeció a su amiga y a los Premios Platino, “estoy muy feliz de estar aquí, es un gran honor para mí recibir este reconocimiento “. En su discurso, la texana habló sobre la Madre Patria. “Me encanta estar aquí, especialmente en este país que quiero tanto desde hace muchos años, me siento en casa, me siento feliz, protegida, España siempre me ha tratado muy bien a mi y a toda mi familia”. La también empresaria mencionó sus orígenes. “Nací en Texas, soy mexicano- americana, llevo sangre española en mis venas, soy asturiana. La verdad es que mi alma es mexicana y me encanta la conexión entre México y España, es una hermandad muy especial, que puedo sentir en cada rincón en esta sala. Desde que empecé mi carrera en Hollywood en el 98, he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar en particular a las mujeres hispanas”.