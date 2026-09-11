Presentador de noticias sufrió parálisis facial en vivo: “Me sentí un poco diferente”

Iskhandar Razak vivió un inesperado momento durante una transmisión en vivo. Mientras presentaba una sección del clima, notó que un lado de su rostro comenzaba a moverse de manera extraña. A pesar de que siguió adelante con su trabajo en ese momento, horas más tarde se dio cuenta de que algo no estaba bien.

¿Qué pasó con el presentador Iskhandar Razak?

El presentador de ABC Melbourne, compartió más tarde que empezó a notar algo diferente en él mientras estaba en pantalla. Este momento sucedió durante una transmisión en la que estaba junto a Charlie Pickering, alrededor de las 3:45 de la tarde: “Fue entonces cuando sentí que hablaba de reojo y me sentí un poco diferente”, contó a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros pensamientos que tuvo el presentador fue la posibilidad de que se tratara de un problema neurológico más serio. Sin embargo, a medida que seguía hablando frente a las cámaras, mantuvo su claridad mental y no tuvo problemas para seguir con la conversación. “Al mismo tiempo, pensaba que lo peor sería que algo anduviera realmente mal y que se tratara de un derrame cerebral, pero estoy charlando tranquilamente y nadie se da cuenta de nada. Todos me escuchan. Nadie ha comentado que mi cara se ve diferente. Estoy completamente lúcido. Pero cuando llegué a casa esa noche, mi esposa, que es médica de cabecera, me miró enseguida y me dijo: ‘Tienes la mitad de la cara caída’. No podía hacer una burbuja con la cara porque había perdido esa conexión muscular”, relató.

Razak también compartió que había perdido algo de control sobre los músculos de su cara, lo que le dificultaba hacer ciertos movimientos que antes realizaba con total facilidad. “No es un derrame cerebral, pero como pueden ver, mi cara no reacciona como lo haría normalmente». El periodista asistió al servicio de urgencias del Hospital Alfred, donde le realizaron varias evaluaciones. “Se trata de una parálisis de Bell, una inflamación del oído o de un nervio auditivo que se encuentra afectado, lo que provoca una reacción más lenta”, agregó.

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Los médicos le recomendaron que tomara unos días para descansar y que siguiera con su tratamiento. Razak expresó su deseo de que las cosas mejoraran en las próximas semanas, aunque más tarde comentó que en el hospital le informaron que la recuperación total podría llevar entre tres y seis meses. “Con suerte, esto se solucionará por sí solo con medicamentos y tratamiento en unas pocas semanas como máximo. Si me ven por las calles con un parche en el ojo, ya saben por qué”.

Sus seguidores le han deseado una pronta recuperación: “Te deseo una pronta recuperación! Gracias por hablar sobre la parálisis de Bell”, “esperamos verte de nuevo con excelente salud. Te echamos de menos”, “descansa más de lo que crees que necesitas”, “nos preocupamos por ti, ya que admiramos tu trabajo”, “parece que empieza con estrés y con el tiempo mejorará”, “extrañamos mucho tu pasión, empatía, amabilidad, humor y humanidad, y te deseamos con todas nuestras fuerzas que vuelvas a la mesa de noticias haciendo lo que te apasiona”.