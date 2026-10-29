Presentador Ernesto Chavana se excusó por patear dron y herir a modelo en programa en vivo

El hecho calificado de inesperado e insólito ocurrió durante una emisión del programa mexicano ‘Es Show’, del canal 6. Allí su presentador, por más de 20 años, Ernesto Chavana pateó un dron que se aproximaba al set del estudio, y que al parecer habría dirigido alguien que se encontraba en el público.

El aparato salió proyectado e impactó en el rostro de la modelo Isabella Rojas, perteneciente al staff del programa que estaba parada junto a otras compañeras. El dron le lastimó el labio y en el interior de la boca, el momento quedó grabado y se vio en video, material que recorrió las redes que criticaron la reacción del conductor. Algunos cibernautas reclamaron la renuncia de Chavana y otros le sugerían a la modelo demandarlo.

Tras el incidente, minutos después, Isabella regresó al estudio y se reencontró con Ernesto, quien se excusó. "Me hago responsable por lo que acaba de pasar…la verdad me siento muy apenado y avergonzado por lo que acabo de hacer", dijo inicialmente.

Directivos del canal citan a presentador que pateó dron

Posteriormente el mexicano subió un video haciéndose responsable de sus hechos, disculpándose y asumiendo las consecuencias.

“Estoy consciente del error que cometí (…) Me hice responsable totalmente del acontecimiento (…) soy el único responsable y acepto mi error, deslindo completamente al canal y a la producción”, expresó.



El presentador aseguró que no tuvo la intención de lastimar a su compañera y reiteró que está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones, también dijo que en toda su carrera ha visto algunos incidentes pero ninguno ocasionado por él, por lo cual lamentó el hecho reiteradamente.

“Si hay algo que pagar, lo tendré que pagar”, dijo en el material que publicó.

También se refirió a que fue convocado por sus jefes, los directivos de la productora, para este jueves. de momento, se desconoce si habrá alguna consecuencia para el presentador por parte de la empresa audiovisual.

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¿Quién es Isabella Rojas, la modelo lastimada por un dron?

La colombiana que ganó notoriedad por el evento del dron en la pantalla mexicana es una modelo colombiana, nacida en Medellín, quien está radicada hace un par de años en México.

Desde mediados de este años, Isabella se incorporó al elenco de colaboradoras de “Es Show”, programa nocturno de variedades transmitido por Canal 6.

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