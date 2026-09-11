Presentador y periodista de Noticias Caracol se graduó tras 33 años ejerciendo: “Una deuda”

El periodista deportivo Jhonsson Rojas, a quien los televidentes han visto cubriendo los grandes eventos del mundo como los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol FIFA, así como justas locales, obtuvo su título como profesional en Comunicación Social y Periodismo.

Rojas quien contaba con su título a nivel técnico, obtenido en 1993, soñaba con graduarse como profesional. «Una deuda conmigo, me hice Periodista en 1993 a nivel técnico, me faltaba profesionalizar y hoy recibí el título de @uninpahu como Comunicador Social y Periodista. Aquí no para, vamos por más», comenzó escribiendo en sus redes sociales el graduando.

«Gracias a todos. A mi familia, amigos compañeros de la U y de @noticiascaracol y @caracolsports que siempre me ayudaron en el camino recorrido. Gracias a @acordcolombia por ayudar a los colegas a concluir este sueño», culminó diciendo en la publicación en la que visibilizó los momentos más importantes de la ceremonia ocurrida el pasado 9 de septiembre.

Allí se vio con sus compañeros de ceremonia lanzando el birrete al aire, como es usual en este tipo de celebraciones, posteriormente grabó una entrevista para el informativo en el que labora, ataviado con su toga y su birrete.

Hijos de Jhonsson Rojas, orgulloso del periodista

Por su parte, su hijo Santiago, quien lo ha acompañado en algunos de sus cubrimientos del informativo, presumió en sus historias temporales de Instagram el logro de su padre y expresó su admiración por él.

“Hoy mi papá logró cumplir una gran meta y hacer realidad uno de sus sueños, se graduó como comunicador social y periodista. Ya era técnico en peridoismo deportivo, pero nunca dejó de luchar por llegar aún más lejos.

Hoy demuestras una vez más que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. Qué orgullo tan grande siento por ti, papá”, puntualizó el orgulloso hijo en su escrito, sobre la ceremonia de graduación, que se realizó en el teatro Cafam.

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Rojas agradeció a la agremiación de periodistas deportivos Acord Colombia, de la cual hace parte, ya que el título también fue posible gracias a una alianza entre dicha asociación y la mencionada universidad, que le permitió a varios periodistas homologar la experiencia laboral y los estudios realizados mediante un sistema que permite este tipo de acciones.

Jhonsson hace parte de los periodistas que como amuleto de buena suerte usan camisa azul en los cubrimientos deportivos que realizan, ya que como lo indicó en un TikTok les ha funcionado.

«Qué orgullo tan grande siento por ti, papá”

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