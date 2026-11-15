Presentadora de ‘Noticias Caracol’ anuncia que está embarazada. “Te estamos esperando”

Con un emotivo video la presentadora bogotana y su esposo, también periodista, dieron a conocer que esperan a su primer hijo, producto del matrimonio.

En el material publicado en el post compartido, la pareja mezcló imágenes de su matrimonio con el momento en que se enteran de la feliz noticia en medio de un viaje de vacaciones y luego el instante en que le anuncian al hijo de la presentadora, de 9 años, que tendrá un hermanito, mismo que se convirtió en uno muy emotivo, ya que el pequeño llora de la emoción. Posteriormente los tres se abrazan.

De esta manera, Catalina Vargas y su esposo José Miguel Polanco empiezan una nueva etapa de su relación. La publicación en la que acompañaron con un versículo bíblico: “Dios ha mostrado su favor…Un nuevo capítulo llamado: VIDA. Bienvenid@ a casa! Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Juan‬ ‭1:5‬ ‭NVI‬”, también dieron a conocer que el bebé llegará en mayo del 2027, lo que quiere decir que Catalina está en su segundo mes de gestación.

El video termina con las palabras "Te estamos esperando…. Juntos somos más fuertes” y contó con mensajes de felicitación por parte de los compañeros de ‘Noticias Caracol’. Pablo Arango escribió: “Dios obrando en esa familia linda, que belleza, todo mi amor para ustedes”.

Claudia Lozano expresó: "Qué lindo !!! Felicidades. Los quiero mucho”. Mientras que Alejandra Giraldo indicó: “Catica lindaaaaaaaaaaaaaa Dios los bendiga”.

“Qué hermoso, Cata, bella. Un nuevo miembro para la famiila que llegará a hacerlos más felices y más fuertes. Bendiciones!!! “, expresó Alejandra Murgas y Linda Palma mencionó: "Aaaa ¡Felicitaciones! Muchas bendiciones para Uds".

¿Quién es el esposo de Catalina Vargas?

Se trata de José Miguel Polanco quien también es comunicador social y trabajó en ‘Noticias caracol’ entre noviembre de 2017 y junio de 2024. Allí fue reportero cubriendo la información política tanto del informativo como de Blu Radio. También estuvo en el set de presentación

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Al salir del noticiero, hizo parte de los equipos de comunicaciones de varias entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Concejo de Bogotá y Cheaf.

El año pasado en charla con ‘La Red’, Catalina contó que después de tener a su hijo, quien tiene 9 años, estaba cerrada a la posibilidad de volver a enamorarse, pero conoció a su esposo en el informativo y él la cortejó y luego la pareja se enamoró. Así ella decidió replantear esa decisión.

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