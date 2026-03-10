Presentadora de Noticias RCN está embarazada: “Te esperamos para amarte”

Isabella Atehortúa es una periodista, presentadora y exreina de belleza colombiana. Obtuvo reconocimiento en 2018 al representar a Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza, donde obtuvo el título de primera finalista nacional. Posteriormente, participó en el reality MasterChef Celebrity Colombia y, finalmente, consolidó su carrera televisiva como presentadora de Noticias RCN, especialmente en el noticiero matutino.

A lo largo de los años, ha ido consolidando su carrera en el mundo del periodismo. Comenzó como reportera y corresponsal en Medellín para Noticias RCN, donde brilló gracias a su trabajo en la calle y su conexión con la gente. Su dedicación la llevó, en 2025, a dar el gran salto a la emisión nacional matutina del informativo en Bogotá, tomando el relevo del presentador Juan Eduardo Jaramillo tras su jubilación. Además de su labor en televisión, Atehortúa ha aprovechado sus redes sociales para hablar de manera abierta sobre la salud mental y compartir su propia experiencia con un trastorno compulsivo, buscando crear conciencia y brindar apoyo a quienes están pasando por situaciones similares.

Isabella Atehortúa anunció que está embarazada

Recientemente, la comunicadora llamó la atención al anunciar en sus redes sociales que está esperando a su primer hijo. Compartió esta emocionante noticia con un tierno video de su ecografía, donde se la ve profundamente emocionada al escuchar por primera vez los latidos del corazón de su bebé. “Como dice la canción de tu papá y yo: creo que el amor ya me perdonó. La vida nos mostró que te merecemos. Te esperamos aquí para amarte. No puedo creer que hice tu corazón”, escribió.

Sus amigos y seguidores la han felicitado por la noticia: “bienvenida a conocer el amor más grande del mundo. Dios te bendiga y bendiga a toda la familia”, “qué felicidad… ¡Qué bendición! Abrazote inmenso para los papás”, “solo amor para ese bebe precioso”, “serás una excelente mamá”, “llegó un momento de tu vida para disfrutar porque lo que sientes tú, no lo siente nadie más, esa conexión es perfecta y divina”, “lo más hermoso que Dios nos puede dar te lo está dando a ti 🙏🏼 disfruta cada momento, ama intensamente”.