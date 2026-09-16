Presentadora de Noticias RCN se despidió temporalmente del informativo: “Los amo” 

Isabella Atehortúa ha logrado hacerse un nombre en la televisión colombiana gracias a su labor como periodista y presentadora en Noticias RCN. Su experiencia frente a las cámaras la ha llevado a participar en diversos espacios informativos, construyendo una carrera sólida en el mundo del periodismo y la comunicación. Actualmente, la comunicadora vive una etapa completamente nueva en su vida.

Isabella Atehortúa deja temporalmente su cargo en ‘Noticias RCN’

Después de compartir con sus seguidores el proceso de su primer embarazo, ahora se prepara para la llegada de su hijo Vicente. La presentadora del informativo del canal RCN, hará una pausa temporal en sus labores, para recibir al nuevo integrante de su familia.

En un video publicado por una de sus compañeras, se observa a la presentadora despidiéndose de quienes estaban en la sala de redacción: “Chao, los amo. Sé que va a ser duro estar sin mí, pero resistan”, dijo a manera de broma.

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Hace unos días, publicó en su cuenta de Instagram una reflexión sobre la maternidad: “Me aseguré de dejar bien claro, en voz alta, que quería ser mamá de una niña. Estaba segura de tener las herramientas necesarias para criarla como una mujer independiente, libre y segura. Me planteaba escenarios en los que podría ser un ejemplo para ella sobre cómo derrumbar las barreras que hoy todavía nos pone el mundo a nosotras. Quería que supiera que puede ser lo que quiera, que nada ni nadie le podían robar su libre albedrío. Cuando abrí los resultados, que con poco romanticismo dictaban ‘feto masculino’, te prometo que para mi sorpresa no sentí ni un poquito de decepción. Al contrario, fui absolutamente feliz. Desde entonces, mi niño, llevo meses entendiendo que ahora tengo contigo una responsabilidad aún más grande», dijo a través de un video donde muestra varios momentos especiales esperando la llegada del bebé.

“También quiero que aprendas a ser libre, desafiante, independiente, que escojas lo que quieras en tu vida, a quién amar, de qué vivir, o dónde. Pero al mismo tiempo quiero asegurarme de que sepas que no estás solo en el mundo y que puedes ser puente en lugar de obstáculo. Que veas a las mujeres como tus iguales y que el respeto por nosotras y otros seres vulnerables a injusticias sea el que guíe tus actos y todo eso tengo que hacerlo sin imponerte, sin dictarte quién tienes que ser”, agregó.

El embarazo también trajo una serie de cambios significativos para la presentadora. En julio, la presentadora sorprendió al anunciar que le había pedido matrimonio a su pareja, Lorenzo Castillo, padre de su bebé. La propuesta se convirtió en uno de esos momentos especiales que Isabella decidió compartir con sus seguidores. Semanas después, la pareja se casó en una ceremonia íntima en su casa en Bogotá.