Presentadora de RCN se despidió del canal. Ella es la nueva cara de ‘Mañana Express’

Una nueva etapa comenzó para el matutino Mañana Express, que se transmite por RCN Televisión. María Fernanda Díaz, una de las presentadoras del programa, anunció oficialmente su salida del canal, marcando así el cierre de un capítulo significativo en su carrera profesional. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores la emotiva noticia de su despedida:

“Hoy quiero compartirles una noticia especial: cierro un ciclo hermoso en RCN💜 Fue una etapa llena de aprendizajes, retos, amigos y crecimiento. Me llevo grandes recuerdos, muchas lecciones y un profundo agradecimiento con todo el equipo y quienes me acompañaron en este camino✨ Vienen proyectos nuevos, cosas que me ilusionan profundamente😍 y de las que pronto les hablaré con más detalle😏 Gracias a quienes han estado ahí siempre, por su apoyo y su cariño. Estoy feliz y llena de energía para lo que viene”, escribió en Instagram.

Sus amigos y seguidores no dudaron en desearle éxitos: “a seguir creciendo”, “éxitos en este nuevo proyecto”, “ni aún el cielo es el límite, tu talento, dedicación, valores y profesionalismo siempre te estarán llevando a niveles maravillosos”, “te mereces todo lo bueno de la vida por qué eres la mejor en lo que haces”.

Danny Galvis es la nueva presentadora de ‘Mañana Express de RCN’

Luego que María Fernanda se despidiera del canal, donde estuvo por más de seis meses, la presentadora Danny Galvis anunció su llegada al programa Mañana Express, el mismo que conducía Díaz.

La nueva compañera de set de Ana Karina Soto y Carlos Marín, también usó sus redes sociales para compartir la buena nueva con sus seguidores: “Tengo la dicha de contarles que a partir de ahora nos encontramos también en las mañanas del @canalrcn en @manana_expressoficial. Feliz de hacer parte de este gran equipo y de seguir creciendo mientras hago lo que amo. Gracias a todos los que han estado en el camino, conectados conmigo en la radio, la ficción, la TV. Gracias a los que han creído y bienvenidos los que llegan".

Además de presentadora, Danny también se ha desempeñado como DJ y actriz. Hizo parte de La reina del flow 2, Dejémonos de Vargas, Arelys Henao 2, Maduros e inmaduros y La Huésped.

Danny hizo un taller de Actuación y Creación de Personajes, uno de Training con Bioenergética y otro Taller Actoral Técnica Sanford Meisner. La presentadora se describe como: “me muevo en el mundo cultural y artístico, musical, deportivo, fitness, saludable, gastronómico, de viajes, moda y tecnología. Conecto con las marcas y los seguidores de manera auténtica y real”.