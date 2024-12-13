Presentadores Sorteo del Mundial 2026: ¿Quiénes son Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez?

El Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado gran expectativa entre los fanáticos del fútbol alrededor del mundo. A las 12:00 p. m. hora Colombia, se podrá observar la transmisión a través de las plataformas de redes sociales y del sitio web de CNN en Español.

¿Qué artistas se presentarán en el Sorteo del Mundial 2026?

La organización anunció que los encargados de presentar el sorteo serán el actor Kevin Hart y la modelo Heidi Klum. Ella volverá a este tipo de ceremonias después de dos décadas, desde que participó en un evento similar en su Alemania. Además, el actor Danny Ramírez también acompañará a las grandes estrellas del fútbol mundial.

Andrea Bocelli cantará en vivo junto al británico Robbie Williams y a la estadounidense Nicole Scherzinger. Por su parte, cuando acabe el sorteo, Village People se encargará de interpretar al público su tema más emblemático: Y.M.C.A.

¿Quién es Kevin Hart?

Es un actor y comediante estadounidense, reconocido por los múltiples personajes que ha realizado para la pantalla grande, entre ellos Franklin “Ratón” Finbar en Jumanji: En la selva, Ben Barber en Un novato en apuros, Darnell Lewis en 30 días para ir a la cárcel y Dell Scott en Amigos por siempre.

El artista nacido en Filadelfia, también ha lanzado álbumes de comedia como Seriously Funny en 2010, Laugh at My Pain en 2011, Let Me Explain en 2013 y What Now? en 2016.

Actor Kevin Hart. EFE/EPA/ALLISON DINNER Fotografía por: ALLISON DINNER

¿Quién es Heidi Klum?

La modelo alemana de 52 años, cuyo nombre real es Heidi Kaulitz, fue uno de los ‘Ángeles’ de Victoria’s Secret. Además, se ha desempeñado como actriz, conductora y productora de televisión de programas como Project Runway y Germany’s Next Topmodel. y pintora.

¿Quién es Danny Ramírez?

El actor nació en Chicago, pero tiene ascendencia colombiana. En su carrera ha hecho parte de proyectos como Orange Is the New Black, The Gifted y On My Block. Su carrera despegó en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Joaquín Torres, el nuevo Falcon, en The Falcon and the Winter Soldier. Ese papel lo llevará a ser uno de los protagonistas en la película Captain America: Brave New World.