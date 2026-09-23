Presley Gerber: el impactante dato que pone a su médico bajo la lupa por su muerte

La muerte de Presley Gerber ha sido uno de los temas más comentados de esta semana en el mundo del espectáculo. De acuerdo con los registros del Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la autopsia fue concluida, aunque la causa oficial de la muerte que figura en el informe, con fecha del 21 de septiembre, aparece como aplazada, según lo que reportó People.

“Un médico forense adjunto realizó un examen hoy y la causa y la modalidad de la muerte han sido aplazadas, lo que significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder tomar una determinación. Debido a la investigación en curso de la muerte, el médico forense adjunto no puede revelar qué pruebas y/o estudios se solicitaron. Los casos aplazados pueden tardar unos meses antes de que se determine una causa de muerte”, menciona el informe.

¿Qué pasó con Presley Gerber y por qué cuestionan a su médico?

En las últimas horas, el médico que atendía a Presley Gerber quedó bajo cuestionamientos tras conocerse un nuevo detalle sobre el tratamiento que recibía el modelo antes de su muerte. La información fue revelada por TMZ, que citó a personas cercanas al joven y con conocimiento directo de su situación.

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De acuerdo con el medio, el profesional le habría recetado ketamina pese a conocer los problemas que Presley tenía con esa sustancia. Fuentes cercanas aseguraron que el consumo de ketamina representaba una dificultad recurrente para el modelo, mientras que algunos de sus amigos estarían molestos con el médico y consideran que debería ser procesado. Sin embargo, no se ha establecido una responsabilidad legal.

Asimismo, fuentes cercanas al modelo, también le habrían revelado al medio horas antes del deceso de Presley, que “parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia en el centro de rehabilitación”.

Presley Gerber junto a sus padres y hermana.

Presley Gerber murió el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación y se sospecha que pudo tratarse de una sobredosis, aunque la causa oficial de su fallecimiento continúa pendiente. TMZ también ha señalado que, por el momento, no se sabe qué sustancias, si es que había alguna, estaban en el cuerpo de Presley al momento de su muerte. La investigación sigue en marcha para descubrir qué sucedió en sus últimas horas. De acuerdo con lo que publicó el medio, el modelo habría llegado al centro de rehabilitación la noche del sábado 19 de septiembre, solo unas horas antes de ser hallado inconsciente. Este centro brindaba tratamiento a personas que enfrentan problemas de adicción, salud mental y otras situaciones similares.

Los problemas relacionados con el consumo de sustancias no eran algo nuevo para Presley. El modelo había sido bastante abierto en varias ocasiones sobre sus luchas personales y su salud mental, con el deseo de compartir su historia y brindar apoyo a quienes enfrentaban situaciones similares. Hace unos meses compartió en sus redes sociales detalles sobre un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicoactiva que se ha investigado en ciertos contextos de adicción. En una de sus últimas publicaciones, Presley compartió parte de esa experiencia y expresó su esperanza de que le ayudara a superar sus problemas de consumo.