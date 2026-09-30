Presley Gerber: Filtran video de últimas horas en lugar donde murió hijo de Cindy Crawford

El pasado 20 de septiembre Presley Gerber murió a los 27 años, mientras se encontraba en una residencia de recuperación de adicciones en Santa Mónica, California. La noticia conmocionó al mundo de la moda y al entretenimiento, no solo por su corta edad, sino también porque el modelo había hablado públicamente durante los últimos años sobre sus problemas de salud mental, depresión, ataques de pánico y consumo de sustancias.



En los últimos años, el hijo de Crawford había usado sus plataformas digitales y sus apariciones públicas para referirse a su experiencia personal. En 2023 participó en el pódcast "Studio 22″, donde explicó que lidiar con estos problemas era un trabajo constante. “Es un trabajo de 24 horas al día, siete días a la semana”, afirmó al referirse al esfuerzo que implicaba mantenerse en recuperación. En esa entrevista también contó que había enfrentado depresión y otras dificultades emocionales. Más allá de contar sus vivencias para generar likes y atención mediática, lo que buscaba Presley era utilizar su historia para ayudar a quienes atravesaban situaciones parecidas. “Si ayudo a una persona o a cien a salir de ese lugar en el que estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo durante la conversación.



Tras su muerte, los internautas siguen debatiendo sobre si hubo un buen manejo por parte de la institución donde Gerber había entrado de forma voluntaria, pues su muerte fue repentina.

Aunque la causa oficial de su muerte todavía no ha sido determinada, se especula que esta tiene que ver con el abuso del consumo de sustancias, pues las autoridades recibieron una llamada relacionada con un posible paro cardíaco y otra que mencionaba una aparente sobredosis, los resultados toxicológicos continúan pendientes.

La autopsia ya fue practicada y la Policía de Santa Mónica mantiene abierta la investigación, sin que hasta el momento existan señales de criminalidad. Tras la búsqueda de respuestas para poder esclarecer su deceso, el medio estadounidense TMZ obtuvo un video grabado el sábado por la noche, apenas unas horas antes de la muerte de Presley. en el video se observa modelo dentro de Resolutions Living, el lugar al que había ingresado ese mismo fin de semana.

El último video de Presley Gerber



En la grabación, Presley aparece frente a la cámara mientras se filma a sí mismo. Lleva una camiseta blanca sin mangas, gafas oscuras y una cadena plateada. También se observan varios de sus tatuajes en el cuello, una de sus características físicas más reconocibles y una expresión de identidad que había mostrado desde su adolescencia.

Después de enfocar su rostro, el modelo gira el teléfono para mostrar parte de las instalaciones del centro. En el video se distinguen varias camas, habitaciones y un balcón con vistas a la propiedad y al horizonte de la ciudad. Las imágenes permiten conocer el lugar donde pasó sus últimas horas, aunque no muestran el momento de la emergencia ni aportan, por sí solas, una explicación sobre lo que ocurrió después.



Según fuentes citadas por medios estadounidenses, Presley llegó a Resolutions Living poco después de las seis de la tarde del sábado 19 de septiembre. Una persona que lo acompañaba en su proceso de sobriedad habría llamado previamente al establecimiento para preguntar si podían recibirlo, debido a que aparentemente se encontraba bajo los efectos de sustancias lo cual iría en contravia con lo estipulado para poder entrar a ese tipo de lugares.

Esa misma noche habría grabado el video que ahora circula en medios y redes, y a la mañana siguiente los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir una llamada. Presley fue declarado muerto a sus 27 años.



La tragedia también puso bajo escrutinio a Resolutions Living. Pues, aunque se presenta como una residencia de recuperación para personas con problemas de adicción, no sería un centro médico de desintoxicación ni estaría autorizado como una instalación residencial especializada en tratamientos de adicciones. Este tipo de espacios puede ofrecer alojamiento estructurado y un ambiente libre de sustancias, pero no necesariamente cuenta con los recursos médicos requeridos para supervisar una desintoxicación compleja. Por lo cual, el establecimiento actualmente esta bajo investigación por el Departamento de Servicios de Salud de California para saber si la residencia prestaba servicios que requerían una licencia estatal. Hasta ahora no se ha determinado ninguna responsabilidad del centro ni de sus responsables en la muerte de Presley.

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