Príncipes William y Kate, de Inglaterra, reaccionan a compromiso de Taylor Swift

La noticia del entretenimiento en el mundo es sin duda, el compromiso matrimonial de la cantante Taylor Swift, considerada además como uno de los íconos de la música y la cultura pop de su generación. La artista, quien ostenta el título de tener la gira más exitosa de la industria musical, lleva dos años de romance con la estrella del fútbol americano Travis Kelce.

El compromiso ha sido abordado desde distintos aspectos. Se habla del anillo que la artista recibió, de que en cuestión de horas el atuendo de verano que tenía, un conjunto claro con rayas, de Ralph Lauren, con el que dio el si, de 398 dólares, algo así como un millón seiscientos pesos colombianos, se agotó y se convirtió en la prenda más pedida del internet. Será sin duda una boda mediática.

Los príncipes de Gales y sus hijos son swifties

Otro asunto que no ha pasado desapercibido es la reacción que los príncipes William y Kate Middleton, futuros reyes de Inglaterra, han tenido frente a la futura boda.

La pareja de Gales dio ‘me gusta’ en la publicación de Instagram del anuncio, que batió récord logrando casi 15 millones de likes en corto tiempo. Ya tiene más de 30 millones.

Tras su concierto en Londres Taylor posó para una selfie, junto a su novio, el príncipe William y sus hijos Charlotte y George Fotografía por: Instagram

La cercanía de los príncipes y la estrella de la música no es nueva. Hace más de una década en el 2013, William y Taylor se conocieron en un evento benéfico en el Palacio de Kensington. Aunque el artista invitado era Jon Bon Jovi, él invitó a Taylor al escenario y luego se unió el príncipe de Gales, quien más tarde dijo, sobre ese momento: “Bajo mi pajarita negra, sudaba mucho. Me sentía como un cisne, intentando mantener la compostura por fuera, pero por dentro, mis piernecitas remaban a toda velocidad. Mucha gente podría pensar que me siento cómodo en el escenario. Cuando doy discursos y cosas así, ya he dado tantos, que no me suponen ningún problema. Pero no he cantado. A veces, cuando te sacan de tu zona de confort, tienes que adaptarte”.

Los pequeños de William y Kate son Swifties, como se denominan a los seguidores de la estrella. William también, en un momento fue visto bailando el tema Shake it Off junto a sus hijos George y Charlotte, en medio del concierto del Eras Tour, en el estadio de Wembley, en Inglaterra.

Taylor acudió al palacio de Kesington y allí tomaron la famosa selfie de William junto a la estrella. También hubo foto de los futuros esposos con el futuro rey y sus dos hijos mayores. “Debo decir que el príncipe William estuvo fantástico, pero lo mejor fue la princesa Charlotte”, mencionó Travis después en una entrevista resaltando la chispa de la princesa.

Meghan Markle también es una swiftie

Otra miembro de la familia real que reaccionó a la inminente boda de Taylor fue Meghan Markle, quien también le dio like a la publicación del anuncio.

Recordemos que en agosto de 2023, la duquesa de Sussex asistió a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour en el SoFi Stadium de Los Ángeles junto a su amiga Lucy Fraser.

