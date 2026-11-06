Productor de Timbiriche, Luis de Llano, pide perdón a Sasha y reconoce abuso ¿Qué dijo?

Esta batalla legal se originó tras unas declaraciones de De Llano en las que presumía de la relación amorosa que tuvo con la cantante. Sin embargo, Sokol declaró que lo ocurrido no había sido una relación sentimental, sino un vínculo marcado por la manipulación y la "asimetría de poder" que ejercía De Llano, quien era el jefe de Sasha cuando ella formaba parte de Timbiriche.

A esto se sumaba la diferencia de edad, pues ella tenía 14 años y él, 39. Tras lo sucedido, la cantante denunció que hubo abuso y en 2025, presentó una demanda que derivó en una sentencia civil por daño moral en su contra.

Justicia mexicana sentenció a Luis de Llano a pedir disculpas



Tras el proceso judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México confirmó la responsabilidad civil de De Llano, quien incluso cumplió dos arrestos administrativos de 15 horas cada uno, entre el 2 y el 3 de septiembre. Como parte de la sentencia, la justicia le ordenó publicar una disculpa con un texto específico que reconociera expresamente que Sokol, por ser menor de edad, no podía consentir una relación con un adulto en posición de poder.



Este video de disculpas fue difundido el 4 de noviembre bajo el nombre "Cumplimiento Luis de Llano". En él, el productor se dirigió directamente a Sasha Sokol y reconoció su responsabilidad civil por el daño moral decretado en su contra. "Aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery", expresó en la grabación de dos minutos.

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"Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra, derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas de asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los años 80″, señaló De Llano, acatando la resolución del Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



El productor también se retractó de sus declaraciones previas y afirmó que sus comentarios en la entrevista con Yordi Rosado, del 6 de marzo de 2022, y en un comunicado del 30 de marzo de ese mismo año fueron "desafortunados e inexactos" y que "minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal" de Sokol.



Finalmente, De Llano se comprometió a no volver a mencionar a Sasha Sokol en ningún medio de comunicación ni red social, manifestando su "voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad".

"Esa no es la disculpa", Sasha Sokol

A pesar de las disculpas presentadas, la cantante mexicana publicó un comunicado en Instagram en el que rechazó el video y aseguró que este no corresponde a lo ordenado por el tribunal, cuya resolución quedó en firme desde enero de 2026. "Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal", escribió la cantante en sus redes sociales.



"La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que, a mis 14 años, yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó", escribió la mexicana en sus redes sociales y acompañó su declaración con una imagen de cuando ella tenía unos 13 o 14 años.



La cantante advirtió que, al no cumplir con los requisitos judiciales, De Llano "ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia", por lo que el caso podría seguir generando consecuencias legales para el productor.

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