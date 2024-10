Productora de ‘Grey’s Anatomy’ mintió al decir que sufrió cáncer, acoso y perdió bebé

Elisabeth Finch, la mente creativa detrás de algunos de los capítulos más conmovedores de Grey’s Anatomy, construyó durante años una historia de lucha contra el cáncer que conmovió a sus compañeros de trabajo y al público en general. Sin embargo, en horas recientes se confirmó que, tras la fachada de exitosa guionista, se escondía una mentira cuidadosamente elaborada.

Las falsas historias con las que Elisabeth Finch, de ‘Grey’s Anatomy’, conmovió al mundo

Durante años, la escritora y productora aseguró ante los medios de comunicación que atravesó por una serie de dificultades con las que, según ella, su fortaleza estaba siendo puesta a prueba. Por ejemplo, en 2014 afirmó haber sido diagnosticada con condrosarcoma, un tipo de cáncer que se forma en el cartílago de los huesos.

Precisamente, la publicación de un artículo en Elle sobre su supuesta batalla contra esta enfermedad fue lo que precedió su ingreso al equipo de guionistas de Grey’s Anatomy. Allí, la historia de Finch inspiró la trama para el personaje de la Dr. Catherine Avery, interpretado por Debbie Allen, y escaló hasta convertirse en coproductora ejecutiva.

Tiempo después, con la cabeza rapada, la mujer reapareció ante los medios y entregó nuevas declaraciones en las cuales mencionó que, durante su tratamiento médico, sufrió un aborto y la pérdida de un riñón. Además, comentó que fue sometida una cirugía de reemplazo de rodilla por un diagnóstico equivocado.

Elisabeth Finch no solo protagonizó titulares relacionados con su propia salud, sino que también lo hizo cuando aseguró haber perdido a un amigo en la masacre de Tree of Life, en 2018; cuando habló sobre la supuesta muerte por suicidio de un hermano que jamás existió o cuando dijo haber sido acosada sexualmente por un director de The Vampire Diaries, serie en la que trabajó hacia 2012.

Elisabeth Finch, de ‘Grey’s Anatomy’, admite que todo fue un fraude y pide perdón

El engaño salió a la luz en 2022, cuando medios de comunicación como The Ankler y Vanity Fair expusieron las mentiras que Finch sostuvo ante el público durante años. Esto se sumó a la alerta que Jennifer Beyer, entonces esposa de la guionista, hizo a los productores de la serie, así como a Disney, sobre posibles inconsistencias sobre los distintos relatos de su vida.

Sin embargo, el tema volvió a tomar relevancia en días recientes gracias a Anatomy of Lies, serie documental que la plataforma de streaming Peacock estrenó en Estados Unidos. En esta producción se dieron a conocer mayores detalles sobre el caso que conmocionó a los seguidores de Grey’s Anatomy, cuya protagonista fue internada en una clínica de reposo en diciembre de 2022, tras admitir que todo fue un fraude y renunciar al proyecto.

Días después del lanzamiento de Anatomy of Lie, Elisabeth Finch compartió en redes sociales un mensaje por medio del cual se disculpó por las mentiras que inventó durante años.

“No le he dado a nadie ninguna razón para creer una palabra de lo que digo. Mentí sobre tantas cosas; Cosas que han devastado a tanta gente en la vida real. ‘Lo siento’ parecen las palabras más pequeñas en comparación con lo que he hecho, pero son las más verdaderas. Me atrapé en la adicción a las mentiras, traicionando y traumatizando a mis familiares, amigos y colegas más cercanos”.

“La verdad es que no hay excusa ni justificación; nada hará que mis mentiras a nadie estén bien. Nada borra el trauma que causé: el miedo, el dolor, la ira, las lágrimas, el tiempo. Y nada me importa más que responsabilizarme en todos los sentidos. Continuaré reparando cualquier daño que pueda y me aseguraré de no ser lo peor que he hecho. Reconozco que a la gente le llevará tiempo creer todo esto”, concluyó Elisabeth Finch, quien estaría buscando volver a trabajar en televisión.