Ben Affleck reaccionó a las polémicas declaraciones de JLo sobre su divorcio

Aunque la boda de Jennifer López y Ben Affleck fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo en el 2022, la noticia de su divorcio, dos años después, ha acaparado los titulares en medios de comunicación internacionales.

Las celebridades conformaron una de las parejas más icónicas de Hollywood. Su amor comenzó hace 20 años durante el rodaje de la película Gigli. Fue tal la química que meses después se comprometieron. Su boda era una de las más esperadas; sin embargo, días antes de realizarla la cancelaron y, posteriormente, terminaron su romance. Durante mucho tiempo fueron el centro de atención de los paparazzis, quienes estuvieron al pendiente de cada uno de sus movimientos, hasta que, finalmente, ambos confirmaron que estaban en una nueva relación sentimental.

Jennifer López y Ben Affleck. Fotografía por: Grosby Group

Aunque cada uno hizo una nueva vida, hace dos años se reencontraron y el amor resurgió una vez más. Después de múltiples rumores, confirmaron su relación sentimental. Ante las cámaras lucían enamorados, como si se tratara de la primera vez que se conocieron hace dos décadas. Asistían juntos a eventos, e incluso, posaban como una gran familia junto a los hijos de cada uno.

Divorcio de Jennifer López y Ben Affleck

Luego de hacer oficial el divorcio, JLo rompió su silencio y se refirió a los días difíciles que vivió tras su separación de Ben Affleck. En entrevista con Interview, reveló: “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. No es hasta que pasas por momentos difíciles que comienzas a entender lo que realmente importa”, aseguró.

La actriz y cantante contó, además, si se arrepiente del dolor que pasó: “Ni un segundo. Eso no quiere decir que no estuviera a punto de acabar conmigo para siempre. Casi lo hizo. Pero ahora, al otro lado, pienso: ‘Esto es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Siento haber tardado tanto. Siento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debí haberlo aprendido hace dos o tres veces. Entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un mazo. Me tiraste la casa encima. No vuelvas a hacerlo’”.

¿Qué dijo Ben Affleck de las declaraciones de Ben Affleck?

Ben Affleck ha sido reservado con su vida privada; sin embargo, en los últimos días se volvió tendencia por su reacción a las palabras de JLo, su ex.

Aunque no habló directamente él, una fuente cercana le reveló al portal Daily Mail, que el actor no se habría molestado con ‘la diva del bronx’ por lo que dijo, pues, en el fondo, sabía que eso ocurriría en algún momento.

“No sabía que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, sucedería. Es parte de su vida, como muchas otras cosas, y sabe que no se va a librar de eso”, reveló la fuente. De igual manera, señaló que, a diferencia de Affleck, “Jennifer siempre ha sido abierta sobre su vida personal”.