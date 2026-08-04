Prometida de Cristiano Ronaldo habló de las críticas a su cuerpo; esposa de Messi reaccionó

Luego de haber sido noticia por el regalo que le envió a Antonela Roccuzzo en plena Copa Mundial de la FIFA 2026, Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo, volvió a acaparar la atención en redes sociales. En esta oportunidad, la pareja de Cristiano Ronaldo compartió una publicación mucho más personal que rápidamente despertó la conversación entre sus millones de seguidores.

Todo ocurrió después de que la empresaria e influenciadora publicara una extensa reflexión sobre su cuerpo y la presión que ha sentido por los comentarios que suele recibir en internet. Sus palabras generaron miles de reacciones y volvieron a poner sobre la mesa el vínculo cordial que ha mostrado recientemente con la esposa de Lionel Messi.

El mensaje de Georgina Rodríguez sobre su cuerpo que Antonela Roccuzzo aplaudió

En su cuenta de Instagram, la prometida de Cristiano Ronaldo compartió una recopilación de fotografías tomadas durante unas recientes vacaciones, imágenes que han sido objeto de críticas y comentarios sobre su aspecto físico, incluso en medios de comunicación. Lejos de ignorar esas opiniones, decidió acompañarlas con un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la presión estética, la maternidad y la importancia de aceptarse.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de seis hijos maravillosos, tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos”, escribió.

Más adelante, Georgina Rodríguez explicó que las críticas le hicieron reflexionar y que incluso habló del tema con Cristiano Ronaldo, pues reconoce que su imagen forma parte de su vida pública.

“Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden. Lo estuve comentando con Cris y le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’. Y él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’”, agregó.

La empresaria también aprovechó el mensaje para cuestionar los estándares de belleza que, según ella, resurgen cada verano cuando su cuerpo vuelve a ser tema de conversación. Afirmó que hace ejercicio por bienestar y salud mental, no para adelgazar, y reivindicó el derecho de cada persona a sentirse cómoda con su propio cuerpo.

Entre los miles de comentarios que recibió la publicación aparecieron mensajes de seguidores, amigos y figuras públicas. Uno de los que más llamó la atención fue el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien reaccionó con varios emojis de aplausos, dejando ver su apoyo al mensaje de Georgina Rodríguez.

Su comentario se suma al intercambio de gestos que ambas han protagonizado recientemente. Hace apenas unas semanas, Georgina Rodríguez sorprendió a Antonela enviándole un kit de su nueva marca de ropa deportiva y de bienestar. La argentina mostró el obsequio en sus historias de Instagram y escribió: “Muchas gracias, @georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, un mensaje que fue ampliamente comentado por producirse en pleno Mundial 2026, cuando Messi y Cristiano Ronaldo concentraban buena parte de la atención futbolística.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí